Settore giovanile nerazzurro: i risultati del fine settimana

PISA – Weekend intenso di gare per le squadre giovanili del Pisa Sporting Club. La Primavera esce imbattuta anche dal difficile campo di Ascoli mentre U14 e U13 superano la resistenza della Carrarese. In campo femminile bel successo delle Juniores contro il Grosseto.


Settore Maschile
PRIMAVERA 2. Ascoli-Pisa 1-1
UNDER 16. Genoa-Pisa 4-3
UNDER 15. Genoa-Pisa 1-0
UNDER 14. Pisa-Carrarese 5-2
UNDER 13. Pisa-Carrarese 3-0

Settore Femminile
JUNIORES. Pisa-Grosseto 5-3
UNDER 17. Grosseto-Pisa 3-2
UNDER 15. Pisa-Castelnuovo 15-2
UNDER 12. Pisa-Fratres Perignano 2-6
PULCINI. Ponsacco-Pisa 3-1

