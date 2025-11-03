Written by Novembre 3, 2025 1:04 pm Calcio dilettanti, Calcio Serie C

Sciapi sempre più solo in vetta alla classifica marcatori della sua categoria

HomeCalcio dilettanti, Calcio Serie CSciapi sempre più solo in vetta alla classifica marcatori della sua categoria

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Serie C alla Terza Categoria aggiornate al 3 novembre.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194VI
Francesco Di PaolaSan Giuliano4VII

Campionato Promozione Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco8 (3)I
Gabriel FolegnaniSaline4VI
Eneri TarajMobilieri Ponsacco4VII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20164V

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato4I
Pietro MoriStella Rossa3VIII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica5 (1)I
Alessio GiorgiAtletico Etruria5III
Vincenzo PassalacquaPomarance4VII
Francesco CacciapuotiSelvatelle4VIII
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio3IX
Simone AgostiniAtletico Etruria3(1)X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio7I
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7II
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)III
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio5 (1)IV
Marco PuccioniCapanne Calcio4 (1)V
Diego LuperiniPorta a Lucca4VI
Andrea BiancoPorta a Lucca3VII
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte 3VIII
Eugenio SkhurtiLa Corte3IX
Lapo CamperaPontasserchio3X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19757 (1)II

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Gabriele GianniniGolena d’Arno6I
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)II
Samuele RosatoPonteginori 19295III
Mattia SoldatoAmatori Saline3 IV
Emanuele FiumicelliLajatico3 (1)V
Mattia SpitaleAntonio Bellani3VI
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio3VII
Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP3VIII
Riccardo TaddeiAmatori Saline2IX
Andrea FioriSan Frediano Calcio2X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20057 (3)I
Tommaso GiuntoliMonteserra5II
Marco VannozziAtletico Le Melorie4 (1)III
Claudio PajaSantacroce Calcio3IV
Manuel CiolliPerignano3V
Claudio CiummeiLa Borra3VI
Matteo MaurelliLa Fornace3 (1)VII
Filippo MarchettiLa Fornace3VIII
Marco BenedettiSantacroce Calcio3IX
Marco MazziottiTreggiaia3X

Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico

NomeSquadraReti segnatePosizione
Aboubacar KonateSasso Pisano3VIII

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 3, 2025
Previous Story
Peccioli porta la Toscana e l’Italia al centro dell’architettura mondiale all’Architizer Awards 2025
Next Story
Il CUS Pisa ancora ultimo con due punti dopo la sconfitta a Calcinaia

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti