Settore giovanile: il programma del week-end per i giovani nerazzurri

PISA – Complice la sosta per gli impegni internazionali anche il weekend del settore giovanile nerazzurro subisce delle modifiche e si allunga addirittura fino a giovedì 2 aprile quando scenderanno in campo la Primavera (in casa con l’Ascoli) e gli Under 17 (a Carrara). Proprio la sfida con i giallo-azzurri caratterizzerà il restante programma del settore maschile:
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Ascoli (giovedì 2 aprile, ore 11.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Carrarese-Pisa (giovedì 2 aprile, ore 15.00)
Stadio “D’Este”, Carrara
Campionato UNDER 16
Carrarese-Pisa (domenica, ore 12.30)
Campo “Traversa”, Carrara
Campionato UNDER 15
Carrarese-Pisa (domenica, ore 15.00)
Campo “Traversa”, Carrara
Campionato UNDER 14
Torres-Pisa (sabato, ore 11.00)
Campo “Latte Dolce”, Sassari
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 17.30)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Pontedera-Pisa (domenica, ore 9.30)
Campo “Pardossi”, via Rio Pozzale, Pardossi
Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Zambra (sabato, ore 17.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Zambra-Pisa (domenica, ore 11.10)
Campo “Menicucci”, via Cammeo 246, Zambra
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-San Prospero (sabato, ore 15.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Oltrera (sabato, ore 16.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
In campo femminile turno di riposo per le Juniores e attenzione focalizzata sul derby delle Under 15 impegnate a Firenze. Interessante confronto casalingo con il Grosseto per le Under 17
Campionato UNDER 17
Pisa-Grosseto (sabato, ore 16.30)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 15
Fiorentina-Pisa (domenica, ore 11.30)
Campo “I Ponti”, via Roma 78, Bagno a Ripoli
Campionato UNDER 12
Pisa-Fratres Perignano (domenica, ore 11.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI
San Prospero-Pisa (domenica, ore 9.30)
Arena San Prospero, via di Mezzo Sud 32, San Prospero