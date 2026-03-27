Alabastro, a Volterra il confronto su IG e futuro del settore tra tutela e innovazione

Written by Redazione• 11:28 am• Volterra

VOLTERRA- L’alabastro, simbolo dell’artigianato toscano, guarda al futuro tra tutela, innovazione e nuove sfide per le imprese. Martedì 31 marzo alle ore 15 a Volterra, al Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena, si terrà l’incontro “Alabastro IG no Food e futuro delle imprese: tutela, design e nuove generazioni”.

L’iniziativa, promossa da CNA Toscana e CNA Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, punta a fare il punto su un passaggio strategico per il comparto: l’introduzione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti non alimentari.

Uno strumento innovativo che può rafforzare la tutela delle produzioni, contrastare le imitazioni e valorizzare il legame tra lavorazione artigianale e territorio. Al centro del confronto ci saranno anche le prospettive concrete per le imprese: dalla definizione di un disciplinare condiviso alla capacità di fare rete, fino alle opportunità di crescita sui mercati nazionali e internazionali.

Particolare attenzione sarà dedicata al ricambio generazionale, considerato fondamentale per garantire continuità a un sapere antico e, allo stesso tempo, favorire nuove forme di innovazione attraverso il dialogo con il design contemporaneo.

Dopo i saluti istituzionali, tra cui quelli del sindaco Giacomo Santi e del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, si terrà una tavola rotonda dedicata al ruolo delle istituzioni e delle imprese nella valorizzazione delle filiere territoriali.

Tra i partecipanti anche Leonardo Marras e rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a esperti del settore e professionisti.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per delineare strategie condivise e rafforzare la competitività di uno dei comparti più identitari della Toscana.

Last modified: Marzo 27, 2026