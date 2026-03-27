Beach Soccer. Un pieno di successi per Datinha con la maglia del Brasile

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Sport

PISA – Mentre sei giocatori del Lenergy Pisa BS sono impegnati a Tirrenia nel raduno della Nazionale italiana, in Brasile il fenomeno nerazzurro Datinha continua a collezionare successi con la maglia della Nazionale verdeoro, confermandosi tra i protagonisti assoluti del panorama internazionale.



Nel mese di marzo, infatti, il Brasile si è laureato campione della CONMEBOL Liga Evolución Fútbol Playa 2025, superando il Paraguay in una doppia finale conclusa con due vittorie, per 3-9 e 6-3. Un risultato di grande prestigio, che testimonia ancora una volta la forza e la continuità della selezione brasiliana.

La scorsa settimana si è inoltre disputata la Copa das Nações, torneo internazionale tra selezioni inserito nel programma del Paraiba World Beach Games. Dopo aver superato Giappone e Stati Uniti nella fase a gironi, rispettivamente per 7-2 e 6-8, il Brasile ha conquistato il trofeo battendo nuovamente il Giappone in finale con il punteggio di 7-1.

Il Lenergy Pisa BS esprime si congratula con Datinha per gli straordinari traguardi raggiunti con la Nazionale brasiliana, orgoglioso di poter contare su un atleta di tale livello e caratura internazionale. I successi conseguiti rappresentano un motivo di grande soddisfazione per tutta la società e per l’ambiente nerazzurro, che continua a distinguersi anche oltre i confini nazionali.

Last modified: Marzo 27, 2026