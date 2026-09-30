Settimana Mondiale dell’Allattamento: gli eventi in programma per venerdì 2 ottobre

Written by Redazione• 12:41 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- . Proseguono in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest le iniziative per celebrare la Settimana mondiale dell’allattamento (SAM 2026) che quest’anno si svolge dal 1° al 7 ottobre.

La SAM è promossa in Italia dal Movimento allattamento materno italiano e anche per l’edizione 2026 l’Azienda USL Toscana nord ovest ha aderito proponendo eventi rivolti a mamme, famiglie e bambini, coppie in attesa, neo genitori, familiari e chiunque sia interessato agli argomenti trattati. L’accesso è libero e la partecipazione gratuita.

Ecco il calendario degli eventi che si svolgeranno venerdì 2 ottobre:

· a Querceta (LU), al consultorio incontro dal titolo “Alimentazione e allattamento: confrontiamoci”, dedicato a neogenitori e neonati, ore 10;

· a Lido di Camaiore (LU), all’auditorium dell’ospedale “Versilia, alle ore 15 incontro informativo su “Alimentazione e allattamento: tutto quello che avremmo voluto sapere sull’alimentazione sana in infanzia, allattamento e manovre di disostruzione delle vie aeree”; alle ore 16:30 incontro “Nati per leggere: promozione della lettura in età precoce”, per coppie in attesa, neo genitori, familiari;

· a Pontedera (PI), all’approdo canottieri del parco dei Salici, in via Bologna, “Latte in battello”, incontro informativo esperienziale sul tema dell’allattamento a bordo del battello Andrea da Pontedera, che navigherà sul fiume Arno. Evento dedicato ai neo genitori, ore 15 (è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0587 273738);

· a Livorno, al Consultorio est (in via Impastato), “Nati per leggere”, incontro di promozione della lettura in età precoce, per coppie in attesa, neo genitori, bambini, familiari, ore 11;

· a Collesalvetti (LI), preso il consultorio, “Nati per leggere”, incontro di promozione della lettura in età precoce, per coppie in attesa, neo genitori, bambini, familiari, ore 11;

· a Donoratico (LI), al consultorio, incontro informativo-educativo sulle manovre pratiche di disostruzione nel lattante e nel bambino, ore 11;

Il calendario completo degli eventi della SAM 2026 è disponibile sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Last modified: Settembre 30, 2026