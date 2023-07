Sette gol per il Pisa Sc nel primo test a Rovetta. Tripletta di Tramoni nel 7-1 finale

Scritto da admin• 8:03 pm• Pisa SC

PISA – Prima uscita ufficiale per il Pisa Sporting Club, impegnato da mercoledì scorso nel ritiro precampionato in corso di svolgimento in Val Seriana.

Al Centro Sportivo “Marinoni” di Rovetta i nerazzurri hanno messo a frutto i primi pesanti giorni di allenamento affrontando in amichevole l’U.S. Rovetta.



Per far ruotare al meglio tutti gli effettivi lo staff tecnico guidato da mister Alberto Aquilani ha deciso di dividere il test in tre tempi da 30 minuti ciascuno. Per la cronaca la gara si è conclusa sul punteggio di 7-1.



Questo il tabellino

PISA (primo tempo). Nicolas, Calabresi, Beruatto, Barba, Canestrelli, Ionita, Tramoni L., Marin, Tramoni M., Torregrossa, Seck.

PISA (secondo tempo). Livieri, Calabresi (6′ Hermannsson), Caracciolo, Rus, Beruatto (16′ Jureskin), Tramoni L., Nagy, Zuelli, Tramoni M., Mastinu, Moreo.

PISA (terzo tempo). Loria, Biagini, Leverbe, Hermannsson, Jureskin, Nagy (12′ Trdan), Piccinini, Arena (22′ Raychev), Masucci, Raychev (12′ Bocs), Dubickas.

U.S. ROVETTA. Scandella, Beccarelli, Bonacorsi, Lucioni, Ayongo, Bettinaglio, Alloni, Zucchelli, Cortesi, Amato, Savoldelli D.. Sono entrati. Sironi, Valota, Barzasi E., Visinoni, Savoldelli P., Gabrieli N., De Vignani, Benzoni, Trussardi, Bigoni, Dalla Torre, Gabrieli E., Stocchi, Barzasi C. Allenatore Simone Trussardi.

Arbitro. Marco Gambirasio di Bergamo. Assistenti Arizzi-Arshad

Reti. 20′ pt Tramoni M, 21′ pt Cortesi; 11′ st Tramoni L., 13′ st Tramoni M.; 4′ tt Leverbe, 8′ tt Dubickas, 11′ tt Jureskin, 29′ tt Dubickas.

La squadra nerazzurra da domani, martedì, riprenderà ad allenarsi con una doppia seduta quotidiana al “Marinoni” fino a domenica quando andrà in scena il secondo Test Match: l’avversario di turno sarà la Pro Sesto, calcio d’inizio sempre alle ore 18.

Last modified: Luglio 17, 2023