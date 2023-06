Sesto SenZØ in Noir: tre eccellenze pisane si uniscono per un evento tutto da gustare

Scritto da admin• 6:28 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Tutti

GHEZZANO – Cocktail, Aragosta Flambé e Cioccolato Artigianale sono i temi della serata noir che si terrà da ZenZer0 giovedì 15 giugno.

Dalla preziosa collaborazione con Cioccolato Argento, Amaro SestoSenso e ZenZer0 Osteria della pizza, è nata l’idea di un evento di degustazione unico e speciale. Un’atmosfera elegante che si trasforma, appunto, in una serata noir.

Questo il gioco di parole che è stato scelto dalle tre assolute eccellenze pisane promotrici di questo percorso esperienziale unico nel suo genere; noir come il cioccolato fondente 73% monorigine Sur del Lago della cioccolateria Argento di Ghezzano, unico a Pisa.

Noir come la misteriosa storia, del recentemente premiato come terzo amaro del mondo al World Liqueur Awards, Amaro SestoSenso, che con i suoi profumi e i suoi intensi sapori accompagnerà i piatti sapientemente creati da ZenZer0, l’osteria della pizza.



Noir come l’atmosfera che si respira entrando da ZenZer0, elegante, familiare, esclusiva.

Questo il riassunto perfetto di una serata alle porte dell’estate tutta da provare e soprattutto da gustare!



Oltre a questo percorso esperienziale, si potrà scegliere tra le svariate proposte del menu alla carta oppure gustare separatamente ogni elemento del menù speciale.

A tutti i presenti di questa serata sarà offerto il cioccolato della Cioccolateria Argento e

l’amaro SestoSenso. Per info su menù, costi e prenotazioni: 050/864357.

Scopriamo chi sono i protagonisti di questa esclusiva serata, i padroni di casa: ZenZer0.

Gli ingredienti sempre al centro ma prima le persone: Gianna, Francesca e Stefano sono i nostri piloti. Guidano una navicella spaziale nella galassia del gusto, direzione: Pianeta Passione.

Intraprendenza, professionalità, curiosità e fortuna hanno reso possibile un sogno. Sempre alla ricerca dell’ingrediente perfetto sono un trio infaticabile, mettono il cuore in tutto ciò che toccano non lasciando nulla al caso.

Paola, Cioccolato Argento, la cioccolateria alle porte di Ghezzano.

I alla migliore tradizione della gelateria artigianale, sempre attenta nella scelta delle materie prime, oltre a quelle selezionate per la produzione del cioccolato, come le fave di cacao trinitario del Venezuela, i pistacchi di Bronte, le nocciole “trilobata gentile” IGP Piemonte, Pinoli del Parco di san Rossore, aggiunge la frutta locale di stagione delle migliori qualità, producendo cioccolato partendo dalla macinazione delle fave di cacao lavorando con rispetto materie prima di qualità accuratamente selezionate.



Poli Massimiliano, Amaro SestoSenso Intuition Spirit, l’amaro di Calci. Ogni luogo nasconde dei segreti. Una misteriosa figura femminile. Una storia dimenticata dal tempo. Ritrovata in un cassetto ottocentesco della falegnameria di paese, si narra di un’antica ricetta, nascosta e gelosamente custodita all’interno di una vecchia chiave. A calci, storico borgo pisano, alle pendici del Monte Serra e patria della maestosa Certosa, torna in vita il suo amaro. L’amaro di calci. Una bevanda che evoca ricordi e misteri, dal gusto di arancia amara. Sa di serate passate davanti al camino a raccontarsi storie, sa di serate vere insieme agli amici di una vita, sa di quell’ordinario che, quando non fa più parte del nostro quotidiano, ci fa rendere conto di essere straordinario. Sa di quella magia apparentemente inspiegabile attraverso la ragione. Sa di Sesto Senso.

Last modified: Giugno 13, 2023