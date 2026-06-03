Servizi educativi, iscrizioni per i nidi d’infanzia nel mese di luglio prolungate fino a lunedì 8 giugno

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Assessore Buscemi: “Completati i lavori di installazione dei climatizzatori in otto strutture”

PISA. C’è tempo fino a lunedì 8 giugno per effettuare la domanda per il prolungamento del servizio dei nidi d’infanzia nel mese di luglio per tutti i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026. La scadenza della domanda è stata spostata da mercoledì 3 giugno a lunedì 8 giugno, per permettere alle famiglie di effettuare la procedura online. Il servizio sarà attivo, sia nei nidi a gestione diretta che in quelli a gestione indiretta, fino a venerdì 24 luglio compreso, mantenendo invariata l’attuale organizzazione relativa a sedi, orari di frequenza e tariffe.

“Abbiamo voluto prolungare fino all’8 giugno – spiega l’assessore ai servizi educativi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – la scadenza dell’iscrizione ai nidi per il mese di luglio in modo da permettere, a tutte le famiglie interessate al servizio, di completare in tempo la procedura online, vista anche la festività del 2 giugno. Nel frattempo sono stati completati, nel mese di maggio, i lavori per l’installazione dei climatizzatori negli otto nidi a gestione diretta, “C.E.P.”, “Coccapani”, “Betti”, “I Passi”, “Marina di Pisa”, “Rosati”, “Timpanaro” e “Toniolo”, con uno stanziamento da parte del Comune di 400 mila euro. Un investimento che conferma l’impegno da parte dell’Amministrazione per rafforzare l’estensione del servizio, garantendo fino al 24 luglio, quindi per 4 settimane aggiuntive, l’apertura di tutte le strutture. Tengo a precisare alle famiglie che il servizio nel mese di luglio funzionerà a pieno regime con gli stessi orari, stesso personale, identiche strutture e identiche modalità rispetto al resto dell’anno. Si tratta di un impegno importante che portiamo avanti con convinzione, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale offrire un sostegno concreto alle famiglie nella gestione dei tempi di vita e di lavoro, anche nel periodo estivo. Aggiungo che, ascoltati i suggerimenti e le richieste dei genitori incontrati in questi giorni, sto valutando per il prossimo anno di estendere ulteriormente il servizio a tutto il mese di luglio, e non solo a 4 settimane.“

Come presentare domanda. La domanda di accesso al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale “Servizi” sul sito del Comune di Pisa, collegandosi al link: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SCUOLA_002 entro e non oltre lunedì 8 giugno ore 12. Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria). All’interno della domanda di accesso sarà possibile indicare la volontà di prosecuzione del servizio per il mese di luglio. L’iscrizione ha validità mensile; alle famiglie viene richiesto di indicare le settimane di frequenza unicamente ai fini di organizzazione interna del servizio.

Le strutture. Il prolungamento del servizio nel mese di luglio interesserà sia i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta sia quelli a gestione indiretta. Per quanto riguarda i nidi a gestione diretta, il servizio sarà garantito nelle strutture: “C.E.P.”, “Coccapani”, “Betti”, “I Passi”, “Marina di Pisa”, “Rosati”, “Timpanaro” e “Toniolo”. Per i nidi a gestione indiretta, saranno attive le strutture: “Albero Verde”, “Snoopy”, “Isola delle Farfalle”, “San Biagio” e “San Rossore”.

Last modified: Giugno 3, 2026