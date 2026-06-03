Nuovo Parco di Via Pungilupo in dirittura d’arrivo: sopralluogo della prima commissione

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PISA – La Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa ha condotto un sopralluogo presso il nuovo parco di via Pungilupo. L’opera, considerata strategica per la riqualificazione urbana e la sostenibilità ambientale dell’area, è ormai entrata nella sua fase di ultimazione.

Il presidente della Commissione, Angelo Ciavarrella, ha espresso grande entusiasmo al termine della visita: “Esprimo massima soddisfazione per l’andamento dei lavori. Parliamo di un’area di circa 11.000 metri quadrati che cambierà radicalmente il volto di questa zona della città. In questi giorni si sta completando la messa a dimora di oltre 1.400 alberi, un intervento imponente che garantirà ai cittadini un nuovo, fondamentale polmone verde”.

Oltre all’immenso patrimonio arboreo, il sopralluogo ha permesso di visionare le altre attrazioni principali della struttura tra cui spicca una bellissima area ludica completamente inclusiva, progettata per consentire a tutti i bambini, senza alcuna barriera, di giocare insieme in sicurezza. Di grande impatto visivo sono anche le nuove colline panoramiche, studiate appositamente per offrire un punto di osservazione privilegiato sul parco e sulla natura circostante.

“Si tratta – conclude il presidente – di un intervento strategico non solo per il quartiere di Cisanello e che unisce la valorizzazione ambientale a spazi per la socialità, il gioco e il relax. La nuova area andrà ad affiancare e integrare il già ultimato Parco Europa, creando così un sistema interconnesso di parchi pubblici a disposizione di tutta la cittadinanza. I lavori procedono spediti verso il taglio del nastro finale, dotando il quartiere di infrastrutture verdi moderne, inclusive e sostenibili”.

Last modified: Giugno 3, 2026