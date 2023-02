Serie BKT. Reggina – Pisa 0-2. Gargiulo-Gliozzi stendono i calabresi. Prima vittoria del 2023 per D’Angelo

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa SC

PISA – Prima vittoria del 2023 peer il Pisa che nel momento più difficile della stagione espugna il Granillo di Reggio Calabria (2-0) al termine di una partita insidiosa e dopo un primo tempo bloccato. Nella ripresa cambi decisivi: dentro Sibilli e Gliozzi e il Pisa cambia faccia e trova il vantaggio con il nuovo acquisto Gargiulo e poi raddoppia con un rigore di Gliozzi. Mister Luca D’Angelo si conferma bestia nera di Inzaghi che perde ancora contro il tecnico di Pescara.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Alla fine mister D’Angelo che deve fare a meno di Mastinu e Marin squalificati e Torregrossa ancora out per infortunio sceglie l’opzione dell’unica punta, Moreo con Sibilli inizialmente in panchina e Matteo Tramoni al fianco di Morutan come a Genova. Davanti a Nicolas ci sono Barba e si rivede Hermannsson preferito questa volta a Rus con Beruatto sulla corsia di sinistro. Esordio in maglia nerazzurra per Gargiulo dal primo minuto con Tourè che parte inizialemente dalla panchina e pronto a subentrare. La Reggina risponde con il medesimo modulo, il 4-3-2-1. Davanti a Contini spazio a Cionek e Terranova. A centrocampo ci sono Fabbian, Crisetig ed Hernani Jr. Rivas e Menez giocano a supporto di Strelec unica punta. Sono quasi duecento i supporters nerazzurri che hanno deciso di seguire la squadra al Granillo. Prima del fischio iniziale un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Turchia.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Reggina nella classfica tenuta amaranto. Calcio d’avvio battuto dal Pisa e dopo sedici secondi subito uno scontro aereo Moreo – Terranova con il numero 32 del Pisa che finisce subito nella lista dei cattivi. Gioco che si ferma per più di due minuti. Terranova viene medicato e successivamente portato a bordo campo. Reggina in dieci. Terranova rientra al 5′. Per la Reggina ci prova Fabbian, ma la difesa del Pisa è attenta e spazza. Il Pisa tiene bene il campo, la Reggina si fa pericolosa però con Menez con palla deviata ijn angolo. D’Angelo predica attenzione ai suoi. Gargiulo è costretto al fallo sull’out sinistro. Nicolas incerto sull’uscita dal cross di Menez e per poco Terranova non ne approfitta, grazie anche alla deviazione in corner di Beruatto che salva tutto in area di rigore. Ancora un errore in disimpegno per il Pisa con Nagy che serve all’indietro per Beruatto il quale però da in là al contropiede di Hernani che trova Fabbian il quale con il destro debole costringe Nicolas alla deviazione in corner. Soffre il Pisa al Granillo. Gargiulo, uno dei più positivi della partita intercetta un passaggio in orizzontale ma non sfrutta la ripartenza a dovere e la retroguardia calabrese chiude. Gara molto spezzettata dai molti falli. Si gioca pochissimo. Si fa pericolosa la Reggina all’altezza della mezz’ora di gara con Rivas, ma il suo diagonale è ancora deviato in angolo. Sesto tentativo in questa prima mezz’ora della Reggina con un solo tiro però finito nello specchio della porta. Sono sei anche i corner conquistati dalla squadra di mister Inzaghi. Al 34′ Beruatto è il secondo giocatore del Pisa a finire nella lista dei cattivi del Sig. La Penna per un fallo su Pierozzi. Reggina pericolosa ancora con Hernani che rimette in mezzo un traversone da destra di Pierozzi. La difesa del Pisa spazza e Nagy mette in movimento Tramoni il quale è molto veloce ma anticipato dal portiere Contini. Subito dalla parte opposta ancora con l’indemoniato Hernani, il cui cross termina tra le braccia di Nicolas che blocca a terra. Sono tre i minuti di recupero nel primo tempo. La prima frazione si chiude sullo 0-0, L’ultima azione un cross di Morutan su cui non arriva Gargiulo sul secondo palo.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa Tourè prende subito il posto di Esteves. Il Pisa parte meglio però. Sul cross proprio di Tourè la difesa calabrese trema ma si salva. Poco dopo alleggerimento errato che per poco non sfrutta Tramoni il quale vince il contrasto con Contini, ma Cionek salva. Nella Reggina esce Gagliolo ed entra Bouah. Dal limite ci prova Hernani con la palla che esce non di molto alla destra di Nicolas. Cambi nel Pisa: dentro Sibilli e Gliozzi, fuori Moreo e Matteo Tramoni. Nella Reggina fuori Rivas e Strelec, dentro Canotto e Gori. Ma sorprendentemente è il Pisa a passare al minuto 62: Cross di Sibilli da destra colpo di testa di Gliozzi, palla sulla traversa che torna in campo laddove c’è Gargiulo il quale appoggia in porta il vantaggio nerazzurro: 1-0. Esultanza per Gargiulo che segna il primo gol in nerazzurro. Ad un anno di distanza Gargiulo ritrova il gol in serie B. Cambia l’inerzia del match. La Reggina con Bouah cerca di reagire con due discese spazzate molto bene da Tourè. Impatto devastante sul match da parte di Sibilli e Gliozzi. Da una situazione di ripartenza il Pisa trova il raddoppio. Palla da Morutan a Gliozzi che viene steso in area di rigore da Pierozzi. E’ rigore netto. Sul dischetto Gliozzi che spiazza Contini e al 69′ porta il Pisa sul 2-0. Ottava rete stagionale per Ettore Gliozzi. La Reggina è in un momento difficile. Ancora Sibilli sulla sinistra salta il suo avversario, mette in mezzo, tacco di Morutan per Gliozzi, che in mezzo all’area cestina il 3-0. Nella Reggina dentro Cicerelli per Hernani. De Vitis rileva Gargiulo che aveva aperto le marcature. L’unico a mettere il turbo dei padroni di casa è Bouah cbe impressiona per corsa e velocità, ma buon per il Pisa che Barba e Tourè sono molto attenti in area di rigore. Nel frattempo Sibilli conquista due angoli consecutivi. Tourè rimane a terra in area. La Regfgina prova gli ultimi assalti del match. De Vitis sventa alcune incursioni di Menez e compagni. Gori pericoloso viene fermato da Hermannsson prima e Nicolas poi. I calabtresi vogliono riaprire il match, ma il sinistro di Crisetig è alto sopra la traversa. Ultimo cambio per il Pisa: dentro Rus, fuori Morutan. La Reggina attacca con Menez (respinta di Beruatto in corner), ma rimane in dieci per il rosso (doppia ammonizione) a Bouah, che cintura Sibilli lanciato a rete.

REGGINA – PISA 0-2

REGGINA (4-3-2-1): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Gagliolo (51′ Bouah); Fabbian, Crisetig, Hernani Jr (73′ Cicerelli); Rivas (60′ Canotto), Menez; Strelec (60′ Gori). A disp. Aglietti, Colombi, Loiacono, Galabinov, Di Chiara, Lombardi, Bondo, Liotti. All. Filippo Inzaghi.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Barba, Hermannsson, Beruatto: Esteves (46′ Tourè), Nagy, Gargiulo (79′ De Vitis); Morutan (89′ Rus), M. Tramoni (61′ Sibilli); Moreo (61′ Gliozzi). A disp. Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zuelli, Masucci, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma 1 (Ass. Tolfo – Zingarelli). Quarto uomo: Saia. VAR: Nasca. AVAR: Baroni.

RETI: 62′ Gargiulo (P), 69′ Gliozzi (P, rig.)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Angoli 11-2. Ammoniti: Moreo, Beruatto, Gargiulo (P); Bouah (R). Espulso Bouah (90′) per doppia ammonizione. Rec pt 3′; st 4′. Spettatori 9.901 di cui 161 ospiti.

Foto da Kinzika Group

Last modified: Febbraio 11, 2023