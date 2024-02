Serie BKT. Pisa – Samp 2-0. I nerazzurri danzano sotto la pioggia. Eurogol di Caracciolo e gran gol di Barbieri. Samp ko

Scritto da admin• 3:51 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa batte sotto la pioggua la Samp (2-0) nel 24esimo turno di campionato di serie BKT, torna a vincere davanti al proprio pubblico. Dopo jun brutto primo tempo, nella ripresa con un uomo di vantaggio i nerazzurri vanno in vantaggio con un eurogol di Caracciolo e chiudono il match con un bel gol di Barbieri, il primo in maglia nerazzurra ed in cadetteria. I nerazzurri salgono a quiota trenta punti in classifica battuti con l’identico punteggio dell’andata.

PRE MATCH. Mister Alberto Aquilani deve fare a meno di D’Alessandro infortunato e Calabresi squalificato. Il tecnico nerazzurro schiera un 3-5-2 di partenza. Davanti al rientrante Nicolas ci sono Hermannsson, Caracciolo e Canestrelli. Barbieri ed Esteves sono gli esterni di centrocampo con Tourè, Veloso e Marin sulla linea mediana. In attacco spazio ad Arena e l’ex Torregrossa. La Sampdoria risponde con un 4-4-1-1. Pirlo scelgie Askildsen preferenmdolo a Kasami. In attacco l’unica punta è Esposito. Giornata di pioggia a Pisa, continua lo sciopero della Curva Nord. Gli spettatori ufficiali sono oltre 6.800, poco meno di duecento i tifosi pisani al seguito.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Samp in completo bianco con inserti orizzontali blucerchiati. Gara che inizia con il Pisa che attua il solito possesso palla. Gonzales sorpreso dal filtrante di Veloso, stende Arena lanciato a rete: primo giallo della partita. Dalla punizione però alcun esito. Hermannsson raggiunge Gonzalez nella lista degli ammoniti. La Samp risponde con un sinistro di Esposito deviato in angolo da Nicolas, ma il guardalinee sbandiera un offside. Pisa ancora pericoloso all’altezza del 12′ con un traversone da sinistra di Arena che nessuno al centro dell’area raccoglie. Il gioco si ferma poco dopo il quarto d’ora per un problema all’auricolare all’arbitro. Si riprende a giocare e Ricci viene ammonito per un fallo su Tourè che aveva a sua volta rubato palla. La gara non offre particolari emozioni. Ci sono molti falli da una parte e dall’altra. Anche Canestrelli finisce nella lista dei cattivi. Poco dopo ci prova da distanza siderale a superare Stankovic poco fuori dai pali, palla alta sopra la traversa. Gara nervosa fallo di Giordano su Veloso. Ammonito. Poco dopo bello scambio Arena – Barbieri steso da Giordano. L’arbitro accorda dapprima il rigore, ma il Var lo richiama: alla fine è punizione dal limite ed espulsione di Giordano già ammonito. La punizione di Veloso termina di un soffio alta sopra l’incrocio dei pali. Sampdoria in dieci e quattro minuti di recupero. Nel recupero non succede nulla se non tanto nervosismo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nel Pisa dentro Bonfanti per Hermannsson, nella Samp Barreca rileva l’ex nerazzurro Matteo Ricci. Blucerchiati in campo con un 5-3-1. Barbieri da destra cerca lo spiraglio per il cross che arriva direttamente tra le braccia dii Stankovic. La Samp risponde in contropiede con Barbieri costretto a rifugiarsi in corner. Samp tutta chiusa all’indietro, il Pisa non trova spazi e i cross dalle fasce sono troppo prevedibili. Nel frattempo in campo piove in maniera copiosa anche se le condizioni del terreno continuano a rimanere buone. Il Pisa passa al minuto 58. Azione insistita sulla sinistra di Esteves palla a Marin che con la punta del piede serve Caracciolo che dal limite prova il destro che prende il giro giusto sbatte sotto la traversa e termina in gol: 1-0. L’Arena esplode per l’eurogol del capitano, i,l secondo consecutivo dopo quello di Cosenza. Sulle ali dell’entusiasmo il Pisa prova a chiuderla: Stankovic è costretto agli straordinari sulle conclusione di Bonfanti e Arena. Poco dopo ancora Pisa con Torregrossa che serve Bonfanti con un traversone da sinistra, palla a lato di un soffio. Pirlo inserisce De Luca e Girelli. Lo stesso De Luca impegna subito Nicolas che respimge con i pugni la conclusione dal limite dei blucerchiati. Il Pisa trova però il raddoppio poco dopo: Tourè fa da sponda in area per l’accorrente Barbieri che di piatto sinistro trova l’angolo alla sinistra di Stankovic: 2-0. L’Arena può di nuovo esultare. Ma al 73′ il Sig. Baronim concede il rigore alla Samp per unj contrasto Estreves-Depaoli. Richiamato al Var come nel primo tempo torna sulla sua decisione. Si rimane sul 2-0 per il Pisa a 14′ dalla fine. Nel frattempo Aquilani dopo il 2-0 aveva richiamato in panchina Arena e Torregrossa ed inserito Leverbe e Moreo. Proprio Moreo servito in area viene anticipato all’ultimo istante. Ultimi scampoli di match, cinque i minuti di recupero. Nel Pisa dentro Piccinini per Veloso, nella Samp spazio per Alesi che rileva Depaoli. La Samp prova a riaprire il match con la conclusione di De Luca deviata in corner. E’ l’ultima occasione della partita. Il Pisa torna a vincere all’Arena Garibaldi.

PISA – SAMPDORIA 2-0

PISA (3-5-2): Nicolas; Hermannsson (46′ Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Toure, Veloso (89′ Piccinini), Marin, Esteves; Arena (72′ Leverbe), Torregrossa (72′ Moreo). All. Alberto Aquilani. A disp. Loria, Campani, Tramoni L., Mlakar, Beruatto, Masucci, Valoti.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Stankovic; Piccini, Gonzalez, Ghilardi, Stojanovic; Depaoli (89′ Alesi), Ricci (46′ Barreca), Darboe (79′ Conti), Giordano; Askildsen (65′ Girelli); Esposito (65′ De Luca). All. Andrea Pirlo. A disp. Tantalocchi, Ravaglia, Kasami, Alvarez, Murru, Leoni, Pozzato.

ARBITRO: Nicolò Baroni della sezione di Firenze (Ass. Miniutti-Severino). Quarto uomo: Vergaro. VAR: Serra AVAR: Paganessi

RETI: 58′ Caracciolo (P), 70′ Barbieri (P)

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti Gonzales (S), Hermannsson (P), Canestrelli (P), Giordano (S), Marin (P), Conti (S). Espulso Giordano (S) al 45′ per doppia ammonizione. Angoli 2-3. Rec pt 4′; st 5′. Spettatori 6.802

