Serie BKT. Pisa – Parma 1-2. Colak trova la zampata al 94′. Un buon Pisa beffato nel recupero

PISA – Il Parma espugna (2-1) l’Arena Garibaldi di Pisa nei minuti di recupero di un match ricco di emozioni. Nella prima frazione subito gara in salita per il Pisa che va sotto dopo 13 minuti con il gol di Bonny, rimane in dieci per l’espulsione di Leverbe, resiste ai ducali, resta in partita e nella ripresa ha in più occasioni la possibilità di pareggiare. Il pareggio arriva su rigore che Valoti che prima si procura e poi calcia: 1-1. A questo punto il Pisa prova a vincere, ma è il Parma a trovare la zampata vincente al minuto 94 con Colak. I ducali con questo successo si portano a nove punti in classifica.

QUI PISA. Rispetto alla sfida di Marassi mister Aquilani non cambia modulo e schiera Barbieri a destra al posto di Hermannsson. Davanti a Nicolas ci sono Leverbe e Caracciolo con Beruatto ad occupare l’out di sinistra. Davanti al pacchetto arrestrato stazionano Marin e il Professor Veloso. Arena, Valoti e D’Alessandro è il trio di centrocampo con il nuovo arrivato Mlakar unica punta.

QUI PARMA. Mister Fabio Pecchia schiera dal primo minuto Bernabè e Mihaila. Schieramento a specchio con il 4-2-3-1. Davanti a Chichizola ci sono Delprato e Circati con Coulibaly e Zagaritis esterni. Davanti alla difesa Estevez e Bernabè. A centrocampo il trio formato da Partipilo, Sohm e Mihaila. L’unica punta è Bonny.

IL PRIMO TEMPO. Pisa che scende in campo con la classica maglia nerazzurra, Parma con la casacca bianca con la croce ducale. Gran tifo sugli spalti, più di ottomila spettatori all’Arena per questa supersfida del campionato cadetto. Ritmi da subito altissimi. Il Pisa ci prova subito con un pallonetto morbido di Mlakar, ma Chichizola blocca. E’ il Parma però a farsi pericoloso con Nicolas che sbaglia il tempo dell’uscita ma Partipilo grazia il Pisa cogleindo il montante. Canestrelli alla fine pulisce l’area di rigore. Il Pisa si impaurisce. Il Parma conquista due angoli senza però esito alcuno. D’Alessandro su azione di ripartenza costringe Partipilo al fallo tattico e al primo giallo del match. Al 14′ però azione dirompente di rimessa di Sohm che salta ben tre avversari e scarica per Bonny che solo davanti a Nicolas lo supera con il sinistro: 1-0 per il Parma che sblocca la partita all’Arena. La risposta del Pisa è in una discesa di D’Alessandro fermata con un fallo sulla tre quarti. Coulibaly si becca il giallo. Sulla punzione di Veloso, la torsione di Valoti non trova la porta. La reazione del Pisa è rabbiosa. Barbieri guadagna un altra punizione questa volta a sinistra. Veloso va ancora a calciare, palla deviata sopra la traversa da Bernabè. Il corner però non ha esito. Al minuto 27′ Leverbe strattona Bonny e viene ammonito. Proteste dei giocatori del Parma che chiedono l’espulsione del nerazzurro che avviene dopo il ceck del Var. Pisa costretto in dieci dal 28′. Aquilani corre ai ripari: dentro Hermannsson e fuori Arena. Pisa in campo con un 4-3-2. Barbieri pochi istanti dopo sbaglia il colpo di testa all’indietro per Nicolas, ma Mihaila in posizione defilata calcia sul fondo. Continua a piovere insistentemente all’Arena. Il Pisa comunque nonostante l’inferiorità numerica tiene bene il campo. Bella imbucata di Barbieri che però calcia sul fondo. Poco dopo contatto Mihaila-D’Alessandro Volpi lascia correre. Valoti cerca in verticale D’Alessandro, Chichizola però anticipa il 77 nerazzurro. Marin intanto finisce nella lista dei cattivi. La pioggia però non ne vuol sapere di cessare. Il terreno però risponde bene, come il Pisa, che nel momento più difficile, tira fuori la tecnica dei singoli rimanendo in partita. La prima frazione si chiude sull’1-0 per il Parma dopo tre minuti di recupero concessi.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa prende il via con due cambi del Parma: fuori Mihaila e Partipilo e dentro Colak e Begic. Mister Aquilani conferma il 4-3-2 con il Pisa in dieci dal 28′ per il rosso a Leverbe dopo il ceck del Var. Il Pisa parte a spron battuto guadagnando da subito un corner. D’Alessandro si scatena palla al piede al 51′, il suo destro è respinto da Chichizola, sulla ribattuta il 77 di Aquilani calcia fuori. Poco dopo ancora il Pisa con una verticalizzazione di Valoti per D’Alessandro che scarica per Marin il cui sinistro finisce alto sopra la traversa. Al 56′ si ristabilisce la parità numerica: Coulibaly stende D’Alessandro lanciato in contropiede: doppio giallo e doccia anticipata. Dieci contro dieci. L’Arena ruggisce. Pecchia corre ancora ai ripari: dentro Benedyczak e Osorio, fuori Bonny e Sohm. I ducali soffrono la spinta del Pisa. Valoti apre a sinistra per D’Alessandro che va sul fondo, ma il suo traversone termina sopra la traversa. Barbieri ci prova dal limite, la sfera è respinta dal corpo di Delprato. Il Pisa pressa il Parma nella sua metà campo. Aquilani inserisce Jureskin e Lisandro Tramoni in luogo di Marin e Beruatto. Alcune decisioni del direttore di gara infiammano il pubblico di casa. Jureskin lascia partire un cross da sinistra forte e teso, nessuno ci arriva, ma il gurdalinee segnala fuorigioco. Fase confusa del match. Hernani rileva Bernabè a dieci dalla fine nel Parma. Aquilani inserisce Masucci e Calabresi in luogo di uno stanchissimo e applauditissimo D’Alessandro e di Barbieri. Al minuto 83 Valoti cade in area dopo un contatto con Begic, Volpi assegna il rigore confermato dal Var. Valoti si presenta sul dischetto, Chichizola intuisce, ma la palla termina in rete alla destra del portiere: 1-1. Primo gol in nerazzurro per Mattia Valoti che va ad esultare sotto la Nord. Mancano cinque minuti più recupero alla fine. L’Arena con il suo ruggito spinge i nerazzurri. Al 94′ però arriva la beffa: azione personale di Begic che scarica per Delprato il quale di prima imbecca Colak che da due passi gira in porta il 2-1 che decide la partita. Una sconfitta amara maturata proprio negli ultimi minuti del recupero, che non rende merito alla buona prestazione del Pisa.

PISA – PARMA 1-2

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (82′ Calabresi), Leverbe, Canestrelli, Beruatto (71′ Jureskin); Marin (71′ Tramoni L.), Veloso; Arena (30′ Hermannsson), Valoti, D’Alessandro (82′ Masucci); Mlakar. A disp. Vukovic, Loria, Trdan, Nagy, Seck, Moreo, Piccinini. All. Alberto Aquilani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis; Estevez, Bernabè (80′ Hernani); Partipilo (46′ Colak), Sohm (59′ Osorio), Mihaila (46′ Begic); Bonny (59′ Benedyczak) A disp. Turk, Corvi, Balogh, Ansaldi, Hainaut, Haj, Motti. All. Fabio Pecchia.

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo (Ass. Cortese – Catallo). Quarto uomo: Perri, VAR: Di Martino. AVAR: Longo.

RETI: 14′ Bonny (Pa), 84′ Valoti (Pi rig.), 94′ Colak (Pa)

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Ammonito Partipilo (Pa), Coulibaly (Pa), Marin (Pi). Espulso Leverbe al 28′ (Pi) e Coulibaly (56′) doppio giallo. Angoli 7-3. Rec pt 3′; st 6′. Spettatori. 8-030

