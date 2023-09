Serie BKT Modena – Pisa 2-0. Gli ex Tremolada e Strizzolo decisivi al Braglia

Scritto da admin• 5:43 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa perde la sua seconda sfida consecutiva (2-0) contro il Modena. Al Braglia decidono gli ex Tremolada e Strizzolo. In apertura al 4’ a segno Tremolada in tap-in ne finale di gara Strizzolo subentrato nella ripresa sigla il 2-0 dopo uno splendido slalom di Gerli.

Decisivo l’inizio di match troppo molle dei nerazzurri che si sono fatti infilare dalla rete dell’ex Luca Tremolada che ha scroccato subito la situazione. Il Pisa ha reagito e si è reso pericoloso con la punizione di Veloso poi è rimasto in dieci circa alla mezz’ora per l’espulsione di Hermannsson e nella ripresa non è riuscito a prevenire al pari nonostante i cambi tattici di mister Aquilani che adesso sfrutterà la sosta per riassestare la squadra e recuperare gli infortunati.

PRE GARA. Aquilani schiera un 4-2-3-1. Nel Pisa non c’è Leverbe squalificato. Davanti a Nicolas ci sono Canestrelli ed Hermannsson con Barbieri a destra e Beruatto a sinistra. Davanti al pacchetto arretrato ci sono Veloso e Nagy. Arena, Valoti e D’Alessandro poco dietro all’unica punta Moreo. Modena che risponde con il 4-3-1-2. Davanti a Gagno ci sono Zaro e Pergreffi con Oukhadda e Guiebre. Centrocampo formato da Palumbo, Gerli e Magnino. Tremolada appena dietro Manconi e Bonfanti. Oltre 1300 i tifosi del Pisa presenti al Braglia. Modena che arriva da due successi consecutivi in campionato.

IL PRIMO TEMPO. Prima del fischio iniziale un minuto di silenzio per ricordare le cinque vittime sul lavoro sulla ferrovia di Brandizzo (Torino). Pisa in maglia bianca, Modena in gialloblù. I nerazzurri partono contratti, il Modena ne approfitta. Nicolas “buca” l’uscita al minuto 2. Al 4′ il Modena però passa subito: difesa nerazzurra vulenrabile su Manconi che ha gioco facile sulla sinistra, traversone in mezzo per Tremolada che di sinistro infila Nicolas che nulla può. Gol sblocca partita da parte di un ex nerazzurro scuola Inter: 1-0. Partenza a razzo per il Modena che cinquista ancora corner. Pisa che si fa vedere in avanti all’alba del quarto d’ora con un sinistro di Miguel Veloso. Para Gagno. Poco prima Oukhadda aveva allargato il braccio per fermare D’Alessandro. Il direttore di gara ha lasciato correre. Cresce però ipl Pisa: scambio veloce Arena-Barbieri anticipato in angolo da Guiebre. La manovra dei nerazzurri è fluida, il Modena però si chiude bene a riccio e imbriglia la squadra di Aquilani che non riesce a trovare spazio in avanti. Valoti fermato con un fallo al limite dell’area di rigore. Dai sedici metri ci prova Veloso, ma il suo sinistro è deviato in angolo da Gagno. Niente di fatto. Si rimane sull’1-0 per il Modena. Ma il Pisa c’è dopo le incertezze iniziali. Però al minuto 34 Hermannsson ferma Guiebre lanciato a rete. Baroni gli commina il giallo che diventa rosso dopo il ceck del Var. Pisa in dieci e punizione per il Modena dai diciotto metri. Il sinistro potente di Tremolada, ma c’è la grande deviazione di Nicolas che evita il 2-0 per i canarini. E’ solo angolo per il Modena. Nicolas tiene a galla il Pisa in un momento delicatissimo. Aquilani ancora in inferiorità numerica butta nella mischia Calabresi in luogo di Moreo. Brutto momento per il Pisa, il Modena cerca di infliggere ai nerazzurri il colpo del ko. Nicolas è costretto ad un uscita al limite della propria area di rigore. Sono tre i minuti di recupero. Il Pisa conquista due corner calciati entrambi da Veloso, ma senza esito. Il Modena chiude la prima frazione in dieci e sotto di un gol a zero.



IL SECONDO TEMPO. Due cambi per parte ad inizio ripresa. Dentro Piccinini e Mlakar per Aquilani. Il Pisa però non crea molto davanti a parte qualche imbucata di Piccinini che ha un buon impatto sulla partita. È il Modena però ad essere pericoloso con un contropiede di Strizzolo ed un destro di Mancuso respinto da Nicolas. Nel finale Aquilani gioca anche la carta Masucci in luogo di Arena.

MODFNA – PISA 2-0

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre (46’ Cotali), Palumbo (62’ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (76’ Falcinelli), Manconi, Bonfanti (46’ Strizzolo). A disp. Seculin, Vandelli, Ponsi, Cauz, Riccio, Gargiulo, Battistella, Giovannini, Abiuso. All. Paolo Bianco.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso (46’ Piccinini) Nagy; Arena (82’ Masucci) Valoti (46’ Mlakar) D’Alessandro (72’ Vignato); Moreo (38′ Calabresi). A disp. Vukovic, Loria, Marin, Trdan, Jureskin, Coppola, Barberis. All. Alberto Aquilani.

RETI: 4′ Tremolada (M), 93’ Strizzolo (M)

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze. Ass. Rossi di Rovigo e Fontemurato di Roma 2. IV°: Ceriello di Chiari. Var: Maggioni di Lecco. Avar: Pagnotta di Nocera Inferiore.

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Ammoniti Beruatto (P). Espulso Hermasson (P) per fallo da ultimo uomo dopo ceck del Var, Palumbo (M), Zaro (M), Masucci (P). Angoli 7-6. Rec pt 3′, st 7’. Spettatori 10.157 (1330 tifosi nerazzurri). Paganti: 4.134, quota di 67.738 euro.

