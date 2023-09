Miguel Veloso: “Ci prendiamo le nostre responsabilità. Ed ora approfittiamo della sosta per prepararci al meglio”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:05 pm• Pisa SC

PISA – Dall’alto della sua esperienza non si nasconde dietro un dito Miguel Luis Pinto Veloso, autore dell’unico tiro in porta della partita, che da la propria analisi sulla sconfitta di oggi al “Braglia”.

di Maurizio Ficeli

“Ci prendiamo nel modo più assoluto le nostre responsabilità. Inoltre giocare una gara in inferiorità numerica ci ha creato delle difficoltà. Poi sicuramente abbiamo fatto degli errori, ma sono fiducioso perché abbiamo le possibilità per far bene in futuro.Adesso dobbiamo approfittare della sosta per prepararci al meglio cercando anche di recuperare chi non era a disposizione. Ci sono sicuramente cose da migliorare, sia nei singoli che a livello generale. Questa è la nostra mentalità, ma resto fiducioso perché abbiamo un bel gruppo di ragazzi che vogliono migliorarsi ogni giorno. Sono contento di aver giocato anche oggi. Io sono soltanto un componente del gruppo e solo con il lavoro possiamo migliorarci.”

