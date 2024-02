Serie BKT: la Samp guasta la festa al Cosenza: 2-1 al Marulla

Scritto da admin• 12:23 am• Pisa SC

PISA – Nell’anticipo della 26esima del campionato di serie B, la Samp rovina la festa per i 110 anni del Cosenza e al San Vito-Marulla torna a vincere per 2-1. Vantaggio al 23’ con l’ex romanista Darboe (prima rete in B) e raddoppio tre minuti dopo col terzo gol in campionato di De Luca. Al 75’ Frabotta la riapre di testa su corner ma finisce 2-1 per Pirlo. In attesa delle altre gare, Samp a 31 punti: -3 dall’ottavo posto e +6 sulla zona playout

CLASSIFICA. Parma p.54; Cremonese p.46; Como, Venezia e Palermo p.45; Catanzaro p.39; Cittadella p.36; Modena p.34; Brescia e Bari p.33; Cosenza p.32; Sampdoria 31; Pisa e Reggiana p.30; p.SudTirol 28; Ternana e Spezia p.25: Ascoli p.22; Feralpisalò p.21; Lecco p.20.

Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione

Last modified: Febbraio 24, 2024