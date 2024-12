Serie BKT. La presentazione dell’ultima di andata. Pisa – Sassuolo apre il turno alle 12.30

Written by admin• 12:22 pm• Pisa SC

PISA – Il Torneo Cadetto conclude il suo Girone di Andata con il giorno di Santo Stefano 26 dicembre interamente dedicato stile “Boxing Day” inglese e con un programma che ricalca quello domenicale della Serie A, ovvero con un “Lunch Match” alle ore 12:30 che vede opposte Pisa e Sassuolo, per poi proseguire con sette incontri alle 15 e quindi terminare con Palermo-Bari alle 18 e Sampdoria-Carrarese alle 20:30.

di Giovanni Manenti

Sono quindi due delle tre grandi protagoniste di questo girone ascendente ad affrontarsi alla “Cetilar Arena” all’ora di pranzo, con il Pisa reduce dall’inattesa sconfitta di Modena a dover cercare di fermare un Sassuolo imbattuto da 14 turni, nonché con una serie in corso di 7 vittorie consecutive ed oltretutto unica formazione che non ha ancora conosciuto sconfitta in trasferta, ancorché l’undici di Mister Grosso si presenti in Toscana privo di due attaccanti del valore di Mulattieri e Volpato, per una sfida che ha pochi precedenti, ovvero una vittoria di misura per i nerazzurri a fine gennaio 2007 in Serie C ed il pari per 0-0 tra i Cadetti esattamente due anni dopo, mentre a tale scontro diretto, anche se è difficile capire quale risultato si auguri Mister D’Angelo, guarda con attenzione anche lo Spezia, impegnato al “Picco” contro il Mantova, con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità casalinga e, magari, cogliere la prima vittoria contro i virgiliani, visto che nelle due occasioni in cui le due squadre si sono incontrate in Serie B le stesse hanno visto un pari per 1-1 a metà ottobre 2006 ed il successo ospite per 1-0 (rete di Corona) a metà maggio 2008.

Alle spalle del trio di testa, la Juve Stabia cerca di consolidare il suo quarto posto in solitario facendo visita alla Reggiana con la speranza di proseguire nella serie positiva in trasferta che dura esattamente da tre mesi (0-3 a Modena del 21 settembre scorso), nel mentre i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive che li hanno portati a ridosso della Zona Playout, devono necessariamente fare risultato pieno in una sfida che non ha precedenti nel Torneo Cadetto, con il Calendario a proporre altresì il confronto diretto fra Cesena e Cremonese, divise in Classifica da un solo punto, con i bianconeri romagnoli intenzionati a confermare la propria forza al “Manuzzi” dove hanno sinora conquistato 20 dei loro 25 punti in Classifica, oltretutto confortati dagli ultimi due precedenti che li hanno visti uscire vittoriosi per 2-1 a metà febbraio 2006 ed 1-0 a metà maggio 2008.

Fra le pretendenti ad un posto nei Playoff il Catanzaro deve rimediare alla sconfitta interna con lo Spezia dovendo peraltro affrontare il Cosenza in un quanto mai delicato “Derby calabrese” per i silani, sprofondati all’ultimo posto della graduatoria dopo tre battute d’arresto consecutive e a digiuno di vittorie da cinque turni, dovendo oltretutto fare i conti con una tradizione negativa che dall’inizio del nuovo secolo li ha visti conquistare quattro pareggi in Serie C ed essere sconfitti 0-2 da scorsa stagione (con Iemmello e Biasci a segno), mentre le ambizioni di un Modena imbattuto da sei turni e reduce dalla vittoria sul Pisa saranno messe alla prova dalla trasferta a Brescia, ovvero contro una squadra a digiuno di successi da sei turni, ancorché i precedenti per le “Rondinelle” siano ben poco incoraggianti, avendo subito ben 4 sconfitte e raccolto un pari nelle ultime cinque sfide andate in scena al “Rigamonti”, con l’ultima affermazione tra le mura amiche risalente a fine settembre 2012, un 2-1 che porta la firma di Andrea Caracciolo, autore di entrambe le reti.

Quasi lo prevedesse, il Calendario pone di fronte, a completamento del programma delle ore 15, due confronti diretti in chiave salvezza, vale a dire con il Frosinone reduce dalle sconfitte contro Sassuolo e Mantova, a non avere altra prospettive se non la vittoria ospitando al “Benito Stirpe” una Salernitana contestata dai propri tifosi ed alla quale anche il cambio di allenatore non sembra aver sortito l’esito sperato, con una sola vittoria negli ultimi 10 turni, mentre in soccorso dei padroni di casa giunge anche l’esito degli ultimi quattro confronti in cui hanno conquistato due vittorie ed altrettanti pareggi, con il match andato in scena lo scorso Campionato nella Massima Serie concluso con un netto 3-0 a proprio favore, così come una sorta di spareggio è la gara che oppone al “Druso” di Bolzano SudTirol e Cittadella, ovvero le due protagoniste dello scorso turno che le ha tolte dalla quanto mai scomoda posizione di fanalino di coda, peraltro con i due precedenti fra i Cadetti entrambi conclusi in parità.

Giorno di Santo Stefano che si conclude con una sfida quanto mai delicata al “Renzo Barbera” fra Palermo e Bari, con il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi a forte rischio dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive, chiamato ad affrontare i biancorossi pugliesi che hanno vanificato con le due ultime battute d’arresto la rimonta che li aveva portati in Zona Playoff, potendo peraltro vantare una tradizione largamente favorevole, visto che dei 9 incontri disputati in Sicilia da inizio nuovo Millennio i padroni di casa se ne sono aggiudicati cinque (ultimo il 3-0 di inizio febbraio scorso …) con quattro risultati nulli, mentre alla Sampdoria si offre la possibilità di migliorare la propria Classifica ospitando a “Marassi” la rivelazione Carrarese – considerando come gli Apuani abbiano sinora conquistato 5 soli punti lontano dalle mura amiche – e regalare così ai tifosi blucerchiati una vittoria che manca da due mesi esatti, ovvero l’1-0 sul Mantova del 27 ottobre scorso.

Programma 19esima giornata Serie B 2024-’25

Giovedì 26 dicembre 2024

ore 12.30

Pisa – Sassuolo

Ore 15

Brescia.- Modena

Cesena – Cremonese

Cosenza – Catanzaro

Frosinone – Salernitana

Reggiana – Juve Stabia

Spezia – Mantova

SudTirol – Cittadella

Ore 18

Palermo – Bari

Ore 20.30

Sampdoria – Carrarese

Last modified: Dicembre 24, 2024