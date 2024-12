Pisa e Sassuolo ritireranno prima del match il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

Written by Antonio Tognoli• 1:02 pm• Pisa SC

PISA – Pisa e Sassuolo saranno accomunate da un momento importante nell’immediato pregara della sfida in programma giovedì 26 dicembre (ore 12.30) alla Cetilar Arena.

Le due società infatti, sono state insignite del Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, ideato da Ussi Toscana (Unione Stampa Sportiva Italiana) con la collaborazione dell’Associazione “Cor et Amor” e teso a valorizzare gesti e progetti di gentilezza attraverso lo sport.

Il Pisa Sporting Club è stato premiato per l’iniziativa, “Accendi il faro che è in te”, che ha come fine quello di diffondere tra i giovani la cultura della gentilezza, e il Sassuolo per “Un gol a quattro zampe” a sostegno del canile e gattile Punto & Virgola per promuovere l’adozione di cani e gatti presenti presso la struttura intercomunale di Magreta-Formigine (MO).

A consegnare il riconoscimento saranno le ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza, Gaia Simonetti (anche segretario Ussi Toscana) e Chiara Castellani ( Vicepresidente Costruiamo Gentilezza). L’iniziativa è supportata anche dalla Lega B che ha voluto sostenere e congratularsi per le finalità del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, che veicola i valori positivi dello sport e che coinvolge due team del campionato Cadetto.

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, che ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere azzurro e del Tottenham, Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra, prevede la consegna della maglia di ambasciatori alla gentilezza, disegnata dai bambini. La maglia ha il significato di una sorta di “investitura” di ambasciatore alla gentilezza nello sport.

Nel corso dei due anni di vita del Premio, la maglia è stata consegnata, tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi per progetti di sport e inclusione, ad Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide e del suo impegno nel sociale, a mister Ranieri, al Tennis Giotto di Arezzo per progetti di sport e inclusione e per la panchina rossa, simbolo della lotta ad ogni forma di violenza sulle donne, a Manuel Pasqual per il suo impegno nel sociale, alla piccola Nina, un’atleta del basket di Bolzano, che ha organizzato una raccolta fondi tra familiari ed amici per comprare i palloni che erano stati rubati. Hanno ricevuto il riconoscimento anche Moreno Torricelli, Giorgio Chiellini, Filippo Macchi, Daniele Cassioli, ex campione paralimpico per i progetti di inclusione a cui dà vita con la sua associazione Real Eyes Sport.

