“Musiche da Oscar – Tributo ad Ennio Morricone”: un concerto imperdibile per Capodanno alla Città del Teatro di Cascina

Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Il grande schermo e la potenza evocativa della musica si uniscono in una serata speciale: “Musiche da Oscar – Tributo ad Ennio Morricone”. Un evento imperdibile che celebra le colonne sonore più iconiche della storia del cinema.

Martedì 31 dicembre 2024, alle 21:45, la Città del Teatro di Cascina ospiterà un concerto emozionante, diretto dal maestro Simone Giusti, accompagnato dal soprano Francesca Mercadante e arricchito dalla regia di Emiliano Galigani. La serata offrirà un viaggio musicale tra le colonne sonore più celebri del cinema, con le composizioni di grandi maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bacalov.

Il programma includerà brani indimenticabili, tra cui le epiche melodie di C’era una volta il West e Il buono, il brutto e il cattivo, i temi struggenti di La vita è bella e Il postino, e le romantiche note di Romeo e Giulietta e Nuovo Cinema Paradiso. Il concerto, oltre all’esecuzione dal vivo, sarà arricchito da videoproiezioni e grafiche suggestive che accompagneranno il pubblico in un viaggio visivo e musicale attraverso la storia del cinema.

Per celebrare l’arrivo del 2025, la serata si concluderà con un brindisi di mezzanotte, direttamente in teatro. Inoltre, sarà possibile partecipare a un aperitivo esclusivo a partire dalle 19:30, con una selezione di salati, dolci e bevande, al costo di 30€ a persona. La prenotazione per l’aperitivo è obbligatoria entro il 28 dicembre al numero 339 1349952.

Dettagli dell’evento

Data: Martedì 31 dicembre 2024

Orario: Concerto ore 21:45 | Aperitivo dalle 19:30 (su prenotazione)

Luogo: Sala Franca Rame e Dario Fo – La Città del Teatro, Cascina (PI)

Biglietto concerto: a partire da 55€ (comprensivo di brindisi, prevendita in teatro e Ticketone)

Costo aperitivo: 30€ (prenotazione obbligatoria entro il 28 dicembre al 339.1349952)

Per info e prenotazioni: 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

Prevendita disponibile presso la biglietteria della Città del Teatro e Ticketone.

