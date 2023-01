Serie BKT. La presentazione della ventunesima giornata

Scritto da admin• 6:08 am• Pisa SC

PISA – Il torneo cadetto torna a proporre, con il suo 21esimo turno, il consueto format che prevede la sfida fra Palermo e Bari quale anticipo di domani sera, venerdì 20 gennaio, con successivi 8 incontri al sabato e conclusione del programma con il posticipo al pomeriggio di domenica 22 che vede la Capolista Frosinone impegnata a Brescia.

di Giovanni Manenti

E proprio la “caccia alla capolista” vede impegnato un Bari rigenerato dal rientro del suo Cannoniere principe Cheddira (12 volte a segno in sole 14 gare disputate …!!) che intende dare continuità alla netta affermazione sul Parma facendo visita al Palermo per un “Derby del Sud” che richiama ben altri scenari del passato e la cui ultima sfida in B risale a fine aprile 2018 e che, in questa occasione, si arricchisce anche dell’assalto al trono di Miglior Marcatore da parte del centravanti rosanero Matteo Brunori, salito a quota 10 grazie al centro che ha consentito alla formazione di Corini di uscire imbattuta da Perugia.

Nel ricco menù del sabato pomeriggio, spicca la gara fra la Reggina inaspettatamente sconfitta una settimana fa a domicilio dalla SPAL ed una Ternana che, al contrario, ha cominciato nel modo migliore il nuovo anno liquidando l’Ascoli così da rinfocolare le speranze di un posto nei Playoff ancorché le ultime due trasferte al “Granillo” si siano risolte in altrettante sconfitte per gli umbri, per un match “orfano” di attesi protagonisti quali Menez fra i padroni di casa e Partipilo e Favilli fra gli ospiti (tutti appiedati per un turno dal Giudice Sportivo) ed al cui esito guarda da spettatore quanto mai interessato il Genoa che ha cambiato decisamente marcia con l’esonero di Blessin avendo realizzato 13 sui 15 punti disponibili nelle ultime 5 giornate che gli hanno consentito l’aggancio agli amaranto calabresi al secondo posto, dovendosi peraltro recare a far visita al Benevento che non è ancora riuscito a dare una svolta al proprio Campionato restando ancorato ai margini della Zona Playout.

Due deluse dal ritorno in campo dopo la sosta, ovvero il Pisa che ha pagato l’ennesimo dazio contro il Cittadella ed il Como che ha consentito a Claudio Ranieri di festeggiare con una vittoria il ritorno in panchina a Cagliari, si affrontano in riva al Lario così da offrire ai nerazzurri l’occasione di un pronto riscatto pur dovendo fare a meno del centrale difensivo Barba squalificato e con la speranza di ripetere l’esito della sfida della scorsa stagione che vide la formazione di Mister D’Angelo imporsi per 1-0, mentre il calendario, curiosamente, pone di fronte anche le due squadre uscite vittoriose dai citati incontro del turno precedente, con il Cittadella che, per quanto visto all’Arena Garibaldi, ha per ora tratto vantaggio dalle prime operazioni di mercato ad ospitare i sardi la cui ultima vittoria in trasferta risale addirittura ad oltre quattro mesi fa, allorché si imposero per 2-0 a Benevento.

Ed, in una Classifica quanto mai corta – dai 28 punti del limite della Zona Playoff ai 22 in cui si fa parte dei Playout – due interessanti confronti che potrebbero ulteriormente ridurla sono quelli che vedono la SPAL ospitare un’Ascoli capace di vincere una sola delle ultime 9 gare disputate, così che gli estensi devono dimostrare che quello di Reggio Calabria non si è trattato solo di un episodio, così come il Venezia, uscito sconfitto a testa alta e qualche recriminazione di troppo dal posticipo di lunedì sera a Marassi contro il Genoa, cerca il riscatto contro il SudTirol per centrare una vittoria che manca ormai da quattro turni, mentre gli altoatesini cercheranno di confermare la veste di “squadra rivelazione” che li ha contraddistinti nel Girone di andata e ribadita anche con il successo sul Brescia nell’ultimo turno.

Completano il quadro delle gare del sabato il match del “Tardini” fra un Parma reduce dal pesante ko di Bari e, soprattutto, da tre consecutive sconfitte interne, chiamato ad affrontare il Perugia dal dente avvelenato per i due punti sprecati contro il Palermo, facendosi fermare sul pari dopo essersi trovato in vantaggio 3-1, e quello fra il Modena ed il fanalino di coda Cosenza che si presenta come una ghiotta opportunità per i padroni di casa per agganciare la Zona Playoff distante solo 3 punti.

Con già a conoscenza dei risultati di tutte le inseguitrici, la Capolista Frosinone conclude il programma della seconda giornata di Ritorno facendo visita ad un Brescia in profonda crisi tecnica e societaria, visto altresì che la sconfitta patita a Bolzano è costato l’esonero all’allenatore Alfredo Aglietti alla sua seconda gara in panchina con richiamo dello spagnolo Clotet che aveva iniziato la stagione, insomma una sorta di confusione totale di cui la formazione di Grosso cercherà di approfittare per consolidare una leadership solitaria che dura ormai da 10 turni.

