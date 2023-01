Scritto da admin• 6:02 am• Pisa SC

PISA – Il nuovo anno inizia con gli auguri a Matteo Tramoni. L’attaccante di origine corsa, giunto quest’anno all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Cagliari, compie 23 anni, essendo nato ad Ajaccio il 20 gennaio 2000.

dì Maurizio Ficeli



La redazione di Pisanews.net nel farsi interprete dei sentimenti di tutti i tifosi nerazzurri formula a Matteo I migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Gennaio 20, 2023