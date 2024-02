Serie BKT. La presentazione della ventiseiesima giornata.

Scritto da admin• 9:06 am• Pisa SC

Si parte con l’anticipo di tra Cosenza e Sampdoria

PISA – Anche in vista del turno infrasettimanale di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio prossimi, il programma del weekend per la 26esima giornata del Torneo Cadetto non cambia, prevedendo il consueto anticipo di venerdì sera 23 febbraio tra Cosenza e Sampdoria, per poi proseguire con gli 8 incontri (5 alle ore 14 e 3 alle 16:15) del sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo Modena-Spezia alle ore 16:15 di domenica pomeriggio 25 febbraio.



di Giovanni Manenti

Partita delicata, quella che venerdì sera vede unaSampdoria risucchiata ai margini della Zona Playout e falcidiata da una serie infinita di infortuni, recarsi al “Gigi Marulla” per affrontare un Cosenza viceversa rivitalizzato dalla ritrovata vena realizzativa del proprio attaccante Gennaro Tutino, le cui 7 reti messe a segno in questo avvio di Girone di ritorno hanno proiettato i silani a soli due punti dalla Zona Playoff, con la speranza di sfatare così il “tabù blucerchiato”, visto che contro la formazione ligure, in 9 incontri disputati fra i Cadetti, hanno sinora raccolto (fra casa e fuori) solo 3 pari a fronte di 6 sconfitte, nel mentre il programma del primo pomeriggio di sabato offre un quanto mai interessante confronto diretto per la Promozione con la Cremonese che, apparsa poco brillante nelle ultime due uscite, ospita allo “Zini” un Palermo che, viceversa, ha completato con il successo contro il Como nel turno precedente una rimonta che l’ha portato in meno di due mesi ad un solo punto dalla seconda posizione utile per la Promozione diretta occupata proprio dai grigiorossi, con questi ultimi desiderosi altresì di riscattare la sconfitta dell’andata, maturata all’ultimo istante del recupero.

Il programma delle ore 13:00 presenta altresì una ghiotta occasione di riscatto per un Cittadella reduce da ben 5 sconfitte consecutive, in quanto i granata veneti – pur dovendo il tecnico Rigoni fare a meno degli squalificati Branca ed Angeli – affrontano davanti al proprio pubblico il Catanzaro che li precede di 3 punti (39 a 36) in Classifica, con la conseguente possibilità di raggiungerli e riprendere un percorso che li aveva portati a ridosso della Promozione diretta, così come, in ottica Playoff, appare di tutto rispetto il confronto che oppone al “Rigamonti” il Brescia reduce dal pari rimediato in extremis a Marassi contro la Sampdoria ad una Reggiana che, nel turno precedente, ha visto interrompersi una serie positiva che durava da ben 7 turni venendo sconfitta a domicilio dalla Ternana, così che la sfida in terra lombarda servirà a chiarire quale potrà essere il futuro della stagione dei ragazzi di Mister Nesta, mentre i padroni di casa non vogliono mollare la caccia all’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’accesso alla post season, ad oggi distante una sola lunghezza.

Zona Playoff a cui guarda con rinnovato interesse anche il Bari, che le due vittorie interne consecutive con il nuovo tecnico Iachini in panchina hanno anch’esso proiettato ad un solo punto dal Modena attualmente ottavo in graduatoria, con i biancorossi pugliesi a recarsi a Bolzano sul campo di un SudTirol che non si è sinora dimostrato un fattore come nella passata stagione avendo gli altoatesini subito già 6 battute d’arresto interne, ma che non può permettersi ulteriori passi falsi se non vuole essere risucchiato nella Zona Playout, oltre al desiderio di riscattare la sconfitta patita nella scorsa stagione, mentre un confronto dal sapore quasi decisivo per il Feralpisalò penultimo in graduatoria è la sfida che l’oppone all’Ascoliche lo precede (23 a 21) di soli due punti, per la quale anche il solo pareggio suonerebbe come una resa anticipata in ottica salvezza diretta.

Il “piatto forte” di giornata viene offerto alle ore 16:15 di sabato pomeriggio, con la Capolista Parma impegnata sul campo di un Comoquanto mai desideroso di riscattare la pesante – più nel punteggio che non per l’andamento della gara – sconfitta per 0-3 subita sabato scorso a Palermo, sperando di poter ripetere il successo per 2-0 dello scorso Campionato, mentre per gli emiliani superare indenni anche l’ostacolo in riva al Lario vorrebbe dire, con ogni probabilità, mettere una seria ipoteca sulla Promozione diretta che si sta già peraltro delineando, mentre il Venezia, che domenica scorsa ha fallito una ghiotta occasione per salire da solo al secondo posto della Graduatoria, si reca in trasferta all’Arena Garibaldi per affrontare un Pisa dal dente avvelenato per la beffa subita proprio all’ultimo istante al “Tardini” e che intende riprendere un percorso che non lo vede ancora tagliato fuori dalla lotta per un posto nei Playoff, desiderando altresì i nerazzurri toscani riscattare l’immeritata sconfitta per 1-2 patita all’andata in Laguna.

Infine, il programma del sabato pomeriggio si conclude con la sfida in chiave salvezza del “Libero Liberati” fra una Ternana reduce dall’impresa di Reggio Emilia che ospita il Lecco fanalino di coda e che in questo inizio di Girone di ritorno ha collezionato solo sconfitte nelle 6 gare in cui è sceso in campo, con in più il terzo tecnico stagionale Aglietti a dover fare a meno di Sersanti e Crociata appiedati dal Giudice Sportivo, ben consapevole che una ulteriore battuta d’arresto significherebbe con ogni probabilità dare l’addio ad ogni residua speranza di salvezza, così come, nel posticipo domenicale, lo Spezia intende dare continuità ai recenti risultati positivi (due vittorie ed altrettanti pari nelle ultime quattro uscite …) proseguendo tale serie andando a far visita ad un Modenache, al contrario, sta lottando per mantenere quell’ottava posizione utile per l’accesso ai Playoff di fine stagione.

Last modified: Febbraio 23, 2024