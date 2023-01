Serie BKT. La presentazione della ventiduesima giornata

Scritto da admin• 5:56 am• Pisa SC, Tutti

PISA – Il consolidato format che prevede un anticipo al venerdì sera, otto gare al sabato ed un posticipo la domenica pomeriggio, vede la terza giornata di ritorno aprirsi con la sfida nel Capoluogo sardo fra Cagliari e SPAL, mentre al sabato polarizzano l’attenzione le gare SudTirol-Reggina e Genoa-Pisa ed, infine, tocca alla Capolista Frosinone concludere il turno ospitando il Benevento la domenica pomeriggio.

di Giovanni Manenti

Per la formazione di Ranieri, reduce dal pareggio a reti bianche di Cittadella, si presenta la ghiotta occasione di rientrare a pieno titolo nella Zona Playoff, ospitando peraltro una SPAL apparsa in ripresa, con una sola sconfitta nelle ultime 6 uscite e che cerca di uscire definitivamente dalla zona critica della Classifica, recandosi peraltro su di un campo che l’ha sempre vista battuta nelle ultime tre occasioni, tutte disputate nella Massima Divisione.

Il ricco programma del sabato si apre con l’interessante sfida fra il sempre più sorprendente SudTirol, insediatosi al quinto posto della graduatoria, che ospita al “Druso” di Bolzano l’ambiziosa Reggina di Mister Inzaghi in piena lotta per la seconda posizione che vale la Promozione diretta e che deve fare a meno del centrocampista sloveno Majer, appiedato dal Giudice Sportivo, nel mentre i padroni di casa, lasciatasi alle spalle la serie di pareggi, stanno costruendo la loro favola avendo vinto tre delle ultime quattro gare nonché subito solo 2 reti in 5 incontri, così come, per il blasone dell due squadre, l’incontro di cartello è quello in programma alle ore 16:15 a Marassi tra un Genoa – che dovrà fare a meno dello squalificato Sabelli – rigenerato da quando Alberto Gilardino si è seduto in panchina (5 vittorie ed un pari il suo ruolino di marcia …) ed il “Bomber” Coda ha ripreso a segnare, un pericolo in più per il Pisa di Mister D’Angeloche è chiamato ad una prova di spessore dopo l’inizio di Girone di ritorno non molto convincente se non vuol perdere terreno nell’ottica Playoff.

Interessante anche la gara che al “San Nicola” oppone il Bari al Perugia, utile a verificare la tenuta dei padroni di casa allorché si ritrovano nuovamente a dover fare a meno del Capocannoniere Cheddira, stavolta per un turno di squalifica, opposti alla formazione umbra alla disperata ricerca di punti per uscire dalla Zona Playout, ancorché l’ultimo successo dei “Grifoni” in terra pugliese risalga ad inizio settembre 2014 (2-0, reti di Falcinelli e Del Prete), così come tocca al fanalino di coda Cosenza verificare le aspirazioni di un Parma che, tornato a vincere sabato scorso davanti ai propri tifosi, è chiamato a dare continuità alla propria stagione se vuole continuare ad alimentare ambizioni di accesso alla post season, sperando di replicare il successo per 3-1 del 2 aprile scorso con Bernabé protagonista con una doppietta.

Due sfide che pongono di fronte altrettante formazioni che si trovano ai margini della Zona Playoff sono quelle che al “Cino e Lillo Del Duca” pongono di fronte Ascoli e Palermo, con i rosanero siciliani detentori dell’attuale più lunga striscia di imbattibilità giunta a 7 giornate e che possono fare affidamento sulla vena realizzativa del loro attaccante principe Brunori, mentre i bianconeri marchigiani sperano di regalare ai propri tifosi un successo che, fra le mura di casa, manca oramai da tre mesi (risalendo l’ultimo al 2-1 sul Cagliari del 24 ottobre scorso), così come al “Libero Liberati” si affrontano Ternana e Modena con le due squadre divise da un solo punto (29 a 28) a favore degli umbri alle prese però con i problemi societari derivanti dalle indagini della Magistratura sul Presidente Maurizio Bandecchi, una situazione di cui gli emiliani cercheranno di approfittare per entrare per la prima volta in stagione nella Zona Playoff.

Concludono il programma del sabato il “Derby lombardo” fra un Brescia in crisi di identità tecnica e societaria e giunto oramai ai margini della Zona Playout ed il Como che sta cercando faticosamente di uscirne, mentre può tranquillamente classificarsi come “partita della disperazione” quella che pone di fronte al “Penzo” un Venezia ricaduto pesantemente nel fondo Classifica con il solo punto raggranellato nelle ultime quattro giornate ed il Cittadella che, ripresosi in questo inizio di ritorno anche, se non soprattutto, grazie agli innesti nel mercato di riparazione, che si reca però in laguna privo di ben tre (Salvi, Branca e Mastrantonio) giocatori, squalificati per un turno dal Giudice Sportivo.

A completare il quadro della terza giornata di ritorno tocca alla Capolista Frosinone che, come domenica scorsa, gioca per ultima conoscendo i risultati delle più dirette concorrenti ospitando al “Benito Stirpe” il Benevento con l’intensione di mantenere il cammino che la vede unica formazione del Torneo Cadetto imbattuta (8 vittorie e 2 pareggi, 17 reti fatte e 3 sole subite …) fra le mura amiche, ancorché i giallorossi campani non possano permettersi ulteriori distrazioni, vista la posizione in Classifica che li pone ai limiti della Zona Playout e, soprattutto, in assenza di vittorie negli ultimi quattro turni.

Last modified: Gennaio 27, 2023