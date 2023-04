Serie BKT. La presentazione della trentatreesima giornata

Scritto da admin• 9:28 am• Pisa SC

PISA – Dopo essersi “appropriato” del lunedì dell’Angelo, il Torneo Cadetto ripropone per la sua 33esima giornata il consueto format che prevede per venerdì sera 14 aprile l’anticipo Modena-Parma, al quale seguono 8 sfide al sabato pomeriggio per poi concludersi il programma domenica pomeriggio con il posticipo fra Ternana e Pisa.

di Giovanni Manenti

Il derby emiliano fra Modena e Parma può rappresentare una svolta decisiva per il cammino della due squadre in questo finale di Campionato, visto che entrambe si sono rilanciate negli ultimi turni ed intendono centrare i rispettivi obiettivi che per i padroni di casa si identificano nel centrare un posto nei Playoff (attualmente distante 4 punti …) e per gli ospiti – intenzionati altresì a riscattare la sconfitta per 1-2 dell’andata – nel consolidare l’attuale posizione e cercare, perché no, di migliorarla in ottica griglia Playoff, nel mentre in caso di sconfitta i “canarini” si porterebbero a sole due lunghezze di distacco con in più la probabile penalizzazione di un punto in vista per i “Ducali”.

Il ricco calendario del sabato propone quale match clou la sfida nel Capoluogo sardo tra ilCagliari e la Capolista Frosinone, con quest’ultima ad iniziare il “conto alla rovescia” per festeggiare il ritorno nella Massima Divisione da cui manca dalla stagione 2018-’19, anche se i padroni di casa non possono permettersi passi falsi se vogliono accedere ai Playoff di fine stagione, sperando di replicare il successo per 1-0 di quattro anni fa esatti in Serie A firmato da Joao Pedro su calcio di rigore, una sfida alla quale guarda con interesse anche il Genoa che, deluso per i due punti persi nel finale a Como lunedì scorso, cerca l’immediato riscatto ospitando a Marassi un Perugia viceversa reduce da due sconfitte casalinghe consecutive e che ora vede a rischio anche l’accesso ai Playout, visto che vanta 2 soli punti di margine sulla SPAL, terz’ultima in Classifica.

Sul desiderio di riscatto dei biancorossi umbri fa affidamento anche il Bari che, avendo accorciato a sole quattro lunghezze il distacco dal Genoa in ottica Promozione diretta, ospita al “San Nicola” un Como che sta peraltro costruendo in questo Girone di ritorno una tranquilla salvezza, sperando nel ritorno al goal del proprio attaccante principe Cheddira, a digiuno dall’1-0 di Ascoli di inizio marzo, così come di migliorare il rendimento interno, visto che nelle 16 gare sinora disputate davanti ai propri tifosi i pugliesi ne hanno vinte solo 6, mentre è atteso con curiosità alla verifica il SudTirol che, conclusa la serie di imbattibilità a seguito della sconfitta proprio contro i biancorossi di Mister Mignani, si reca ad Ascoli per affrontare i bianconeri marchigiani che non possono più permettersi battute d’arresto se non vogliono essere risucchiati nella Zona Playout.

Ed, a proposito di salvezza, ha un sapore da ultima spiaggia la gara che, al “Ciro Vigorito” di Benevento oppone i padroni di casa alla Reggina, visto che gli stessi, sprofondati in fondo alla graduatoria e con il quarto allenatore stagionale in panchina, avendo Andrea Agostinelli preso il posto del dimissionario Stellone, non hanno altra alternativa che la vittoria per poter alimentare ancora speranze di evitare la retrocessione diretta, al contrario degli amaranto calabresi che, reduci da due affermazioni consecutive, si sono prepotentemente rilanciati in ottica Playoff, pur con i dubbi relativi alle decisioni della Federazione in ordine alla richiesta penalizzazione, così come il Palermo deve far punti, se non vuole abbandonare anzitempo le ambizioni degli spareggi Promozione, sul non facile campo di un Venezia che non riesce a tirarsi fuori dalla Zona Playout nonostante esprima delle buone prestazioni.

Completano il programma del sabato due “sfide salvezza” di un’importanza capitale, la prima delle quali mette di fronte al “Paolo Mazza” di Ferrara SPAL e Brescia, ovvero proprio le due formazioni che, conquistando i 3 punti lunedì scorso, hanno intravisto la possibilità di evitare quantomeno la retrocessione diretta e, divise da un solo punto (32 a 31 a favore degli emiliani …), sono chiamate ad una sorta di spareggio in cui il pareggio suonerebbe come una sconfitta per entrambe, mentre la seconda che va in scena al “Gigi Marulla” di Cosenza, vede offrire ai silani padroni di casa, ospitando il Cittadella con cui dividono a pari punti la quint’ultima posizione in Classifica, una ghiotta opportunità per allontanare lo spettro dei Playout, occasione che sembrava fantascienza solo un mese fa.

La 33esima giornata si conclude domenica pomeriggio con il match del “Liberati” fraTernana e Pisa che rappresenta il simbolo di cosa sia il Torneo Cadetto, in quanto la formazione di Mister Lucarelli – che proprio dopo la sconfitta per 1-3 dell’andata venne esonerato per poi essere richiamato in panchina – in caso di vittoria si porterebbe a soli 3 punti dai nerazzurri e, conseguentemente, sperare ancora nei Playoff, mentre nel caso opposto dovrebbe guardarsi le spalle in un finale di Campionato che anche per i ragazzi di Mister D’Angelo è ancora tutto da scoprire, visto che i Playoff sono attualmente a rischio, ma con una Classifica così raccolta anche il quarto posto non è una chimera.

E, come si dice in questi casi, chi vivrà, vedrà.

