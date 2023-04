Giardino La Nunziatina. Ternana – Pisa in diretta sul maxi schermo

Scritto da admin• 9:25 am• Pisa SC

PISA – Calcio in diretta sul maxi schermo del parco La Nunziatina. In attesa dell’inaugurazione il giardino apre i cancelli agli sportivi e ai tifosi del Pisa, domenica 16 aprile (ore 16,15).

La partita Ternana – Pisa, fondamentale per la corsa verso la Serie A, si potrà seguire sul ledwall di oltre 11 mq dello spazio eventi immerso nel verde in centro città, vicino a Corso Italia. Il successivo appuntamento sul maxi schermo con i nerazzurri è in programma il 23 aprile, sempre alle 16,15.

L’ingresso è gratuito. Per la prenotazione dei posti rivolgersi invece al giardino o telefonare al 3487039623. Il punto ristoro sarà aperto con birra, bevande e panini.

