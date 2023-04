Serie BKT. La presentazione della giornata di Pasquetta

Scritto da admin• 11:09 am• Pisa SC

PISA – Con il calendario della serie A rivoluzionato dalle festività pasquali e dagli incontri di Coppa europee, ecco che il torneo cadetto si appropria, per la sua 32esima giornata, del lunedì 10 aprile prossimo, in cui sono in programma tutti e 10 gli incontri secondo l’usuale palinsesto domenicale, ovvero con Benevento-SPAL ad andare in scena alle 12.30, altre 7 gare alle 15, Pisa-Cagliari alle 18 e quindi concludersi con Palermo-Cosenza alle 20.30.

di Giovanni Manenti

Termine piuttosto abusato nel gergo calcistico, ma stavolta Benevento-SPAL non può essere classificata diversamente da “Spareggio salvezza”, in quanto le due formazioni occupano appaiate il penultimo posto della Classifica ed oltretutto staccate di 5 lunghezze dalla Zona Playout, ragion per cui un eventuale pareggio, mancando poi solo 5 giornate al termine del Torneo non servirebbe a nessuna delle due formazioni, con in più i padroni di casa a dover fare a meno degli squalificati Acampora e Viviani, mentre in casa estense ci si augura identico esito della sfida della scorsa stagione, vinta 2-1 con doppietta di Matteo Finotto, così come, dall’altro capo della Graduatoria il Frosinone è chiamato a fugare i dubbi nati dalle ultime prestazioni (2 soli punti in tre turni), ospitando un Ascoli che ha scacciato sabato scorso l’incubo di essere risucchiato in zona retrocessione grazie alla rocambolesca vittoria sul Brescia.

Per la Capolista, che pure vanta ancora un ragguardevole margine di 10 punti sulla terza classificata, tornare al successo vorrebbe altresì tenere a bada il tentativo di rimonta di un Genoa che, grazie ai 20 punti conquistati nelle ultime 8 giornate, si è ora portato a sole 4 lunghezze dal vertice, ma deve rendere visita al Como che non ha ancora del tutto perso le ambizioni di raggiungere la Zona Playoff e che in riva al Lario è reduce da tre vittorie interne consecutive, per una sfida che non si disputa da fine maggio 2004 allorché ad imporsi furono i rossoblù liguri per 3-1, con i due tecnici a dover fare a meno di uno squalificato per parte (Scaglia per i padroni di casa e Sturaro per gli ospiti …), mentre il match clou di giornata è in programma al “Druso” di Bolzano, dove le due neopromosse SudTirol e Bari si affrontano con in palio la terza posizione, visto che le stesse sono divise da un solo punto (53 a 52) a favore dei biancorossi pugliesi, con gli altoatesini a poter viceversa vantare la più lunga serie di imbattibilità giunta oramai a bern 12 turni.

Nelle posizioni di immediato rincalzo, una Reggina rilanciata dal successo esterno per 3-1 a Perugia nel recupero infrasettimanale deve dare conferma di essere in ripresa ospitando al “Granillo” il Venezia che in questo Girone di ritorno è riuscito faticosamente ad emergere dalla Zona Playout e che, conseguentemente, non intende continuare a vivere tali patemi, cercando altresì di sfruttare l’assenza per squalifica di Hernani tra gli amaranto calabresi e sperare di ripetere l’impresa di metà dicembre 2020 allorché ribaltarono nella ripresa lo svantaggio di metà gara imponendosi 2-1 con reti di Aramu e Bocalon, così come il Parma deve necessariamente dare continuità al proprio percorso se vuole ambire ad un posto nella post season recandosi peraltro sul campo di un Cittadella bisognoso di punti e che con le ultime 5 giornate senza vittoria ha vanificato il positivo inizio di Girone di ritorno, avendo ora un solo punti di margine sulla Zona Playout.

Il programma delle ore 15:00 si completa con la gara da “ultima spiaggia” per il fanalino di coda Brescia che, con una paradossale striscia negativa di ben 17 turni senza la gioia dei 3 punti, non ha altra strada che la vittoria per continuare a sperare, ospitando peraltro una Ternana che, salita a 40 punti, può ancora vantare legittime ambizioni di Playoff, tanto più che i padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Papetti e van de Looi, mentre il Perugia, che contava nel tris di incontri (Frosinone, Reggina e Modena) nell’arco di una settimana per uscire definitivamente dalla zona retrocessione, si trova ora nella condizione di dover assolutamente aggiudicarsi l’incontro con i “canarini” se non vuole dover lottare strenuamente sino a fine Campionato per evitare i Playout, pur avendo la tradizione dalla sua, non essendo i gialloblù emiliani mai riusciti ad imporsi in terra umbra.

Nella lotta per assicurarsi una posizione di favore nella griglia Playoff spicca la sfida in programma alle ore 18:00 all’Arena Garibaldi fra Pisa e Cagliari, che attualmente occupano rispettivamente la sesta e la quinta posizione in Classifica divisi da un solo punto (46 a 45) a favore dei rossoblù sardi e che dovrà dire molto sulle condizioni dei nerazzurri che sono incappati in due sconfitte esterne non preventivabili contro Modena e Cosenza e che, pertanto, devono riscattarsi di fronte al loro pubblico per continuare a cullare la speranza Playoff, con gli ospiti viceversa a fare affidamento sulla ritrovata forma realizzativa di un Lapadula Capocannoniere e, soprattutto, 8 volte a segno nelle ultime 7 gare disputate, con la giornata a concludersi in serata con l’interessante match del “Renzo Barbera” dove il Palermo è chiamato a eiscattare la sconfitta di Parma per mantenere vivo il sogno Playoff attualmente distante 2 soli punti, opposto però alla “squadra del momento”, vale a dire il Cosenza che grazie ai 18 punti conquistati nel Girone di ritorno (di cui 12 negli ultimi 5 turni, secondo solo al Genoa con 13 …) è riuscito a risollevarsi da una situazione di Classifica disperata ed ora spera addirittura di evitare anche i Playout.

Last modified: Aprile 7, 2023