La Giornata Mondiale della Salute e del Genocidio del Ruanda

PISA – La Giornata Mondiale della Salute si celebra il 7 aprile per commemorare la fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avvenuta il 7/4/1948.



di Leonardo Miraglia



Ogni anno, dal 1950, viene scelto un tema specifico per sensibilizzare la comunità internazionale su argomenti cruciali di salute pubblica e lanciare programmi a lungo termine. La giornata non è solo un evento di un giorno, ma il punto di partenza per migliorare le condizioni di salute in tutto il mondo.

Quest’anno è il 75° anniversario della Giornata Mondiale della Salute ed è l’occasione per riflettere sui successi in campo sanitario che hanno migliorato la qualità della vita negli ultimi settant’anni; è anche un’opportunità per agire e affrontare le sfide sanitarie di oggi e di domani.

Il 7 Aprile trova spazio anche in altra ricorrenza: le Nazioni Unite nel 2003 hanno istituito la Giornata Internazionale del Genocidio del Ruanda. Il genocidio del Ruanda è considerato uno dei più sanguinosi episodi della storia dell’umanità del XX secolo. Durante il periodo compreso tra il 7 aprile e la metà di luglio del 1994, in Ruanda vennero uccise sistematicamente almeno 500.000 persone di etnia Tutsi e Hutu moderati. Secondo le stime di Human Rights Watch, il numero delle vittime potrebbe essere arrivato fino a 1.000.000 di persone. L’odio interetnico fra Hutu e Tutsi costituì la radice scatenante del conflitto.

Secondo nonciclopedia oggi si celebra anche San Dokan: auguri a tutti i Dokan.

