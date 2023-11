Serie BKT. La presentazione della dodicesima giornata

Scritto da admin• 7:59 am• Pisa SC

PISA – Il coinvolgimento di molti club di Serie B nelle gare del secondo turno di Coppa Italia determina che la 12esima giornata del Torneo Cadetto non abbia anticipi né posticipi, proponendo pertanto 7 incontri sabato 4 novembre ed i restanti tre domenica alle ore 16.15, con la gara di maggior interesse costituita dalla sfida Catanzaro-Modena, rispettivamente terzo e quinto in Classifica.

di Giovanni Manenti

Con soli due punti (21 a 19) di vantaggio sugli emiliani, i calabresi sono chiamati a riscattare la sconfitta subita sabato a scorso a Como, incontrando peraltro un Modena rilanciato in graduatoria dai due successi ravvicinati di Brescia ed in casa contro la Ternana, per un confronto che manca dalla Serie B da fine febbraio 2006, allorché a deciderlo per i giallorossi locali fu un rigore trasformato da Corona ad inizio ripresa, mentre il Venezia, altra squadra che, assieme al Catanzaro, divide la seconda posizione, è impegnato sul campo di una Ternana scivolata al penultimo posto della Classifica ed il cui esito potrebbe risultare decisivo per le sorti del Mister umbro Cristiano Lucarelli, che in cuor suo spera in una replica dell’ultimo successo rossoverde, peraltro risalente a fine settembre 2004.

Gli altri incontri del sabato previsti alle ore 14:00propongono altrettante sfide delicate, ad iniziare dal Bari che, ospitando al “San Nicola” l’Ascoli spera di cogliere la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi, visto che le precedenti 5 gare si sono tutte concluse in parità, con i rispettivi allenatori a dover fare a meno per squalifica di un giocatore ciascuno (Di Cesare per Pasquale Marino e Viviano per Viali), così come il Pisa è chiamato al riscatto all’Arena Garibaldi contro l’ambizioso Como dopo le due battute d’arresto consecutive che l’anno posto a ridosso della Zona Playout, facendo anche affidamento sulla tradizione che non ha mai visto i lariani cogliere il bottino pieno all’ombra della Torre Pendente.

Altro match che potrebbe dire molto sul futuro delle due protagoniste è quello in programma al “Tombolato” fra Cittadella e Brescia, in quanto entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte consecutive – particolarmente pesanti quelle delle “Rondinelle” in quanto avvenute fra le mura amiche, contro Modena e Bari – per una sfida che è oramai divenuta un “classico” per il Torneo Cadetto, con i padroni di casa imbattuti (3 vittorie ed altrettanti pareggi) negli ultimi 6 confronti, con l’ultima affermazione lombarda risalente a fine settembre 2016, un 3-0 su cui mise la firma con una doppietta Morosini, mentre il Cosenza cercherà di approfittare della visita al “Gigi Marulla” del fanalino di coda Feralpisalò per riconquistare un posto nella Zona Playoff, ad oggi distante una sola lunghezza.

Il programma del sabato si conclude alle 16:15con una sfida dal “sapore antico” che vede il Palermo (un solo punto nelle ultime due gare interne contro Spezia e Lecco …) recarsi a Marassi per affrontare una Sampdoria ancora incapace di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa Classifica ed ancor più scioccata dal pesante 0-4 subito a Salerno in Coppa, con il tecnico Pirlo ad augurarsi lo stesso esito dell’ultima volta che le due squadre si sono affrontate fra i Cadetti, un 1-0 su autorete, ancorché risalente ad oltre 20 anni fa; mentre la domenica si apre con la Capolista Parma, ancor più galvanizzata dalla qualificazione agli Ottavi di Coppa Italia dopo il successo di Lecce, che, ospitando il Sudtirol, cercherà di incrementare il proprio margine in vetta alla graduatoria, ancorché non debba sottovalutare l’insidiosa formazione altoatesina che nella scorsa stagione di esordio fra i Cadetti riuscì a conquistare (1-0 e 0-0) ben quattro punti contro i “Ducali”.

Per concludere, spera, al pari del Bari, di poter finalmente regalare una vittoria ai propri tifosi la Cremonese (sinora 3 pareggi ed altrettante sconfitte allo “Zini”), affrontando peraltro uno Spezia in lenta ripresa ed imbattuto da 5 turni (sia pur con una sola vittoria …), augurandosi di ripetere il successo per 2-0 colto esattamente cinque mesi fa nella Massima Divisione, mentre per la Reggiana si presenta, dopo le affermazioni contro Venezia e Feralpisalò, l’occasione per compiere un importante passo avanti verso la Zona Playoff ospitando però un Lecco atteso alla controprova dopo aver sorprendentemente colto le sue prime due vittorie esterne stagionali nell’arco di soli cinque giorni sui difficili campi di Pisa e Palermo.

