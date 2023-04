Serie BKT. La presentazione della 35esima giornata

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa SC

PISA – Lo slittamento al lunedì 1 maggio 2023 della quasi totalità della 35esima giornata del Torneo Cadetto, fa sì che il relativo programma si adegui, prevedendo per domenica pomeriggio i due anticipi Cagliari-Ternana e SPAL-Perugia ed il lunedì i restanti otto incontri con orari più o meno ricalcanti quanto avviene per la Massima Divisione.

A secco di vittorie da quattro turni, che l’hanno visto perdere la possibilità di raggiungere il terzo posto ed ora, viceversa, a dover consolidare il posto nei Playoff, il Cagliari non può sbagliare nel match interno contro una Ternana che aveva assaporato la speranza di potersi qualificare per gli spareggi Promozione, venendo viceversa riportata alla realtà dalla pesante battuta d’arresto della scorsa settimana contro il Venezia, per una sfida che in terra sarda non si svolge da fine gennaio 2016, allorché i padroni di casa ebbero la meglio per 1-0 grazie ad una rete di Davide Di Gennaro e dovendo, stavolta, fare a meno di una pedina importante quale lo squalificato Azzi, mentre quello del “Paolo Mazza” fra SPAL e Perugia è un vero e proprio “spareggio salvezza”, con gli estensi ad avere a disposizione quella che è forse l’ultima occasione per cercare di evitare la retrocessione diretta, visto che, in caso di vittoria, sopravanzerebbero gli umbri che vantano al momento (35 a 34) un solo punto di vantaggio.

Il ricco programma del lunedì profuma di Promozione per il Frosinone che ospita al “Benito Stirpe” una Reggina afflitta dalle note vicende giudiziarie, volendo altresì dedicare la vittoria alla memoria di Curzio Stirpe, fratello del Presidente frusinate Maurizio e che potrebbe valere la Promozione matematica in caso di mancata vittoria del Bari, terzo in Classifica ed attualmente staccato di 8 punti, che ospita al “San Nicola” un Cittadella assetato di punti ed in serie negativa da 8 turni, che, peraltro, si presenta in terra pugliese privo di ben tre giocatori (Crociata, Giraudo e Varela) appiedati dal Giudice Sportivo, sperando che i padroni di casa confermino le loro difficoltà palesate in stagione davanti ai propri tifosi (6 sole vittorie casalinghe rispetto alle 10 ottenute in trasferta …), oltre che di ripetere l’impresa riuscita a fine agosto 2016, allorché i veneti si imposero per 2-1.

A tali sfide guardano con legittimo interesse SudTirol e Genoa che si affrontano a Bolzano, con i padroni di casa in una fase calante (un solo punto nelle ultime tre giornate ed oltretutto senza essere mai andati a segno …) e che si trovano a difendere il quarto posto, ed i rossoblù liguri, viceversa detentori dell’attuale più lunga serie positiva che dura da ben 11 turni e che hanno addirittura nel mirino il vertice della Classifica avendo solo due lunghezze di ritardo dalla Capolista, ma che non possono altrettanto permettersi distrazioni se non vogliono essere avvicinati dal Bari per la seconda piazza che significa Promozione diretta, così come spera di poter avvicinare (se non raggiungere od addirittura superare) gli altoatesini il Parma impegnato sul campo di un Benevento fanalino di coda e la cui sorte sembra oramai segnata, ancorché nel Calcio non si possa mai dire.

Nelle posizioni di rincalzo, due sfide in ottica accesso ai Playoff sono quelle che oppongono al “Cino e Lillo Del Duca” Ascoli e Pisa divise da soli 3 punti a favore dei nerazzurri che verrebbero annullati in caso di vittoria da parte dei bianconeri marchigiani che cercheranno di trarre massimo profitto dalle difficoltà di formazione da parte di Mister D’Angelo, vista la contemporanea assenza per squalifica di Caracciolo, Nagy e Sibilli oltre all’infortunio di Touré, per una gara che, nelle ultime 6 sfide fra i Cadetti non si è mai conclusa in parità (4 vittorie a 2 a favore dei padroni di casa …), al pari dell’incontro che in riva al Lario vede il Como affrontare il Palermo per quella che è ragionevolmente l’ultima opportunità per i padroni di casa per poter sperare di raggiungere la Zona Playoff, così come i rosanero, se vogliono centrare analogo traguardo, devono invertire la rotta delle ultime quattro giornate in cui hanno raccolto solo due punti.

Degli appena ricordati due incontri cercherà altresì di trarre massimo vantaggio il Venezia che, grazie ai 12 punti conquistati negli ultimi 5 turni, si è lasciato definitivamente alle spalle le preoccupazioni legate alla salvezza ed ora, al contrario, intravede la possibilità di accedere ai Playoff, un percorso che ovviamente passa dal superare tra le mura amiche il Modena che attualmente lo precede (44 punti a 42) di due lunghezze, mentre il programma si conclude con il secondo “spareggio salvezza” di giornata, vale a dire la sfida al calor bianco tra un Brescia ritenuto spacciato solo un mese fa e viceversa rimessosi in carreggiata grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime tre uscite, ed il Cosenza che, risalito dall’ultimo posto con un Girone di ritorno da 21 punti, non intende vanificare quanto di buono fatto sinora, cercando altresì di approfittare delle assenze per squalifica di Ndoj e Rodriguez fra le “Rondinelle” padrone di casa.

