“IO SONO.”: la danza delle donne diventa rinascita e solidarietà in favore di “Non Più Sola”

Written by Redazione• 2:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un percorso artistico, umano ed emotivo straordinario, guidato dalla visione e dal cuore di una professionista d’eccezione, pronto ad aprirsi a tutta la comunità. Martedì 30 giugno alle ore 19 l’Hotel Galilei di Pisa (via Darsena 1) aprirà le sue porte al pubblico per l’evento danza “IO SONO.”.

Questo grande evento di beneficenza è ideato, curato e interamente guidato da Annalisa Ciuti in veste di direttrice artistica, nonché coreografa e insegnante certificata del rinomato metodo SDF (Sensual Dance Fit), con il patrocinio di Confcommercio Pisa e del Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Banca Popolare di Lajatico, Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Pisa, Manetti Romano Costruzioni, Top 5 Viaggi di Antonelli Michele, Passi di Danza di Irene Montalto e Cristina Buonocore, Kalliope srl, Blitz Graniti di Loiacono, Giannini & Leonardi, Fides Up srl, Via Cavour 98 Polo sensoriale, Follie di Venere di Tania Malvaldi, Ip stazione di servizio di Nuti Daniele, Il Rosso di Saller Brunella, Badalì e Panificio Poli.

“Ringraziamo Ilaria Merlin, Giulia Antonelli, tutte le donne e le imprenditrici che ci hanno permesso di supportare questa iniziativa: lavoriamo quotidianamente per le imprese del territorio, ma abbiamo anche il dovere di essere vicino a iniziative come questa che alimentano valori fondamentali come solidarietà e inclusione nella nostra comunità” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“La danza è affermazione della vita e incontro con l’essere: il pensiero di Nietzsche si lega perfettamente a questa iniziativa dove danza e solidarietà si uniscono in un evento dal valore etico incredibile” dichiara l’assessore al Comemrcio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

L’evento rappresenta il culmine di un cammino profondo che la direttrice artistica ha tracciato per le allieve dello Studio Danza Pisa. “La vera forza di questa iniziativa risiede nelle sue protagoniste: un gruppo di donne adulte – affettuosamente chiamate “Ladies” – che hanno scelto di mettersi in gioco, superando barriere, stereotipi e insicurezze” – racconta la direttrice artistica Annalisa Ciuti – “Un evento ispirato dalle donne protagoniste di un percorso che le aiuta a ritrovare sè stesse come punto fermo nella propria vita, che abbiamo pensato di associare alla beneficenza. Ad arricchire la serata, si aggiunge anche il prestigioso contributo artistico dell’artista Francesco Zavattari”.

L’intero evento è infatti dedicato a sostenere l’Associazione Non Più Sola di Pontedera-Volterra. “Ringraziamo gli organizzatori per questa grande opportunità, la nostra associazione si muove su un territorio vasto che comprende tante realtà e in questo contesto cerchiamo di essere un riferimento di ascolto e supporto per le donne che affrontano il percorso di cura del tumore al seno” spiega la presidente dell’ Associazione Non Più Sola Laila Gabbrielli.

“Con pazienza, amore e una forza contagiosa, Annalisa Ciuti ci ha guidate in un viaggio di espressione e riscoperta della propria autenticità, insegnandoci che è possibile “fiorire” a qualsiasi età attraverso il movimento e l’arte” – spiegano le organizzatrici Ilaria Merlin, Giulia Antonelli e Sabrina Gucciardi – “Ma la visione di Annalisa Ciuti va ben oltre la sala da ballo: la direttrice artistica e le sue Ladies hanno voluto con forza che questa rinascita tutta al femminile si trasformi in un abbraccio collettivo e in un aiuto concreto per il territorio, in una serata all’insegna della danza e dare un contributo tangibile alla solidarietà. L’evento, che gode del patrocinio delle istituzioni e del supporto economico di una sensibile rete di sponsor locali, si preannuncia denso di emozioni. Si aprirà con la potente energia della danza Hip Hop per poi snodarsi in intensi blocchi tematici incentrati sulla lotta e sulla consapevolezza di sé, arricchiti dagli interventi istituzionali e dalle testimonianze dirette delle referenti dell’Associazione “Non Più Sola”.

Last modified: Giugno 26, 2026