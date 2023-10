Serie BKT. Il punto dopo l’ottavo turno. Parma mantiene la vetta, il Palermo non molla

Scritto da admin• 10:46 am• Pisa SC

PISA – Un ottavo turno ancora favorevole al fattore esterno con ben cinque affermazioni fuori casa vede il Parma mantenere la vetta della Classifica grazie al successo di Cremona, così come non mollano Palermo e Venezia alle sue spalle, nel mentre si registrano le prime sconfitte stagionale per Modena e Sudtirol ed, al contrario, festeggiano la prima vittoria Spezia e Ternana.

Doveva trattarsi di un valido banco di prova, la trasferta di Cremona per la Capolista, ed i ragazzi di Pecchia la superano a pieni voti al termine di una gara combattuta ma che il Parma ha saputo ben gestire, colpendo ad inizio ripresa con una conclusione dalla distanza di Hernani e quindi, dopo il pareggio di Castagnini su punizione con deviazione da parte della barriera, colpire con un contropiede sapientemente organizzato e finalizzato da Man, così da portarsi a quota 20 punti in Classifica e mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sul Palermo che, dal canto suo, fatica non poco per infliggere al Sudtirol la prima sconfitta stagionale, dopo aver chiuso in svantaggio la prima frazione grazie alla prima rete fra i Professionisti del 21enne Riccardo Ciervo, in prestito dal Sassuolo, riuscendo a ribaltare il risultato con Ceccaroni in avvio di ripresa e quindi con Aurelio a sfruttare di testa un cross dalla destra all’89’ per il 2-1 definitivo.

Riscatta la sconfitta interna di martedì scorso proprio contro i rosanero il Venezia, che si impone d’autorità per 3-1 sul campo del Modena (anch’esso alla prima battuta d’arresto del Torneo …), nonostante che siano i padroni di casa a sbloccare il risultato in avvio di ripresa con Bonfanti su azione da calcio d’angolo, vantaggio annullato da Altare per poi toccare, nell’ultimo quarto d’ora, ai due subentrati Gytkjaer e Bjarkason siglare la doppietta che fa salire i lagunari a quota 15 in graduatoria, stessi punti del neopromosso Catanzaro che ritrova il successo dopo tre turni di assenza infliggendo alla derelitta Sampdoria la quarta sconfitta su altrettanti incontri disputati a Marassi, con il vantaggio blucerchiato su calcio di rigore trasformato da Borini annullato nell’arco di soli 60″ da un tiro cross di Vandeputte che tutti lasciano passare e quindi ribaltato da una ripartenza finalizzata da Brignola in chiusura di primo tempo a certificare il 2-1 giallorosso e rendere vani gli assalti dei padroni di casa nella ripresa, anche sfortunati in occasione di una traversa colta dallo stesso Borini.

Scala al quinto posto il Como, ma prosegue comunque nella sua serie positiva prolungando la stessa a sei turni in virtù del pari per 1-1 colto a Bari nonostante l’inferiorità numerica e ia prima rete in maglia biancorossa di Davide Diaw immediatamente annullata da un colpo di testa sottomisura del Capitano lariano Bellemo, così che per i padroni di casa è ancora rinviata la prima vittoria stagionale al San Nicola (quattro pari su altrettanti incontri disputati …), mentre torna in zona Playoff il Cittadella, ancorché i veneti riescano solo in un rocambolesco finale a venire a capo della sfida con il Lecco, passato in vantaggio al 20′ con una rete di testa dell’ex nerazzurro Ionita, per poi fallire un calcio di rigore con Pittarello e quindi, nello spazio di 3′, prima raggiungere il pari con lo stesso Pittarello e quindi toccare al 20enne Scuola Roma Claudio Cassano siglare il punto del definitivo 2-1 con la sua prima rete fra i Professionisti.

Atteso ad una conferma dopo l’incoraggiante prestazione di martedì scorso a Reggio Emilia, un Pisa per larghi tratti imbarazzante cede all’Arena Garibaldi contro il Cosenza, passando in svantaggio in avvio con una stupenda azione di contropiede della formazione silana finalizzata al meglio da Voca per poi, dopo aver subito la quarta espulsione in sette turni con stavolta toccare a Barbieri lasciare anzitempo il terreno di gioco, rischiare lo 0-2 su di una conclusione di Tutino respinta dal palo a Nicolas battuto, prima di riacciuffare il pari nel recupero con l’eterno Masucci, prodezza vanificata dalla rete del 2-1 di Mazzocchi sull’ultima azione del match, così da permettere alla formazione di Mister Caserta di portarsi a quota 11 in Classifica scavalcando in un sol colpo Cremonese e Sudtirol, pur se occorre ricordare che il Brescia, undicesimo a quota 9 punti, deve ancora recuperare tre incontri restando, assieme al Parma, l’unica altra squadra ancora imbattuta, essendo riuscita, nella gara interna contro l’Ascoli, a recuperare nella ripresa la rete realizzata dopo un quarto d’ora di gioco da Falzerano, grazie ad un tocco sottomisura di Moncini per il suo primo centro con i nuovi colori.

Per concludere, festeggiano entrambe la prima vittoria stagionale lo Spezia, che, sul neutro di Piacenza contro la Feralpisalò, costruisce il successo nel primo tempo con un rigore trasformato da Salvatore Esposito ed il raddoppio a firma Mirko Antonucci, per poi resistere al tentativo di rimonta da parte dei lombardi che partorisce solo la rete della bandiera di La Mantia a 6′ dal 90′, così come “esagera” la Ternana di Mister Lucarelli che asfalta letteralmente la Reggiana, portandosi sul 2-0 già dopo soli 10′ di gioco (gran conclusione da fuori di Celli e raddoppio di Diakité sottomisura …), per poi arrotondare il punteggio sino al 3-0 conclusivo con la rete nel recupero del 20enne Scuola viola Filippo Di Stefano.

Risultati ottava giornata :

Brescia – Ascoli 1-1

Feralpisalò – Spezia 1-2

Modena – Venezia 1-3

Pisa – Cosenza 1-2

Ternana – Reggiana 3-0

Bari – Como 1-1

Cittadella – Lecco 2-1

Palermo – Sudtirol 2-1

Sampdoria – Catanzaro 1-2

Cremonese – Parma 1-2

Classifica: Parma p.20; Palermo p.16; Venezia e Catanzaro p.15; Como p.14; Modena e Cittadella p.12; Cosenza p.11; Sudtirol e Cremonese p.10; Brescia e Bari p.9; Pisa ed Ascoli p .8; Reggiana p.7; Ternana e Spezia p.5; Feralpisalò p.4; Sampdoria p.3; Lecco p.1.

Note: Sampdoria 2 punti di penalizzazione – Lecco e Brescia 3 partite in meno, Modena, Palermo, Como, Sudtirol, Pisa e Spezia una partita in meno.

