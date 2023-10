Sabato 7 ottobre la seconda edizione di “Cascina In-Forma, Run for Health”

Scritto da admin• 10:27 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – Non prendete impegni per il 7 ottobre perché alle 15 arriverà la seconda edizione di “Cascina In-Forma, Run for Health”. Le Farmacie Comunali di Cascina, con il patrocinio del Comune, organizzano questa seconda giornata dedicata a sport, salute e condivisione, invitando la cittadinanza a partecipare alla corsa cittadina gratuita, non competitiva e aperta a tutti.



“Questa manifestazione è nata lo scorso anno quasi per gioco – ha detto Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm –, a conclusione di un percorso informativo per evidenziare la necessità di fare sport a livello amatoriale per stare in salute. Una giornata aperta a tutti, senza distinzione di età. Visto il grande e inaspettato successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di rinnovare l’appuntamento per sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la nostra salute”.

Un’iniziativa che ha raccolto fin da subito il favore dell’amministrazione comunale. “Il messaggio che la manifestazione vuole lanciare – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – è quello di inseguire uno stile di vita più sano: qualcuno correrà, altri cammineranno, con l’intento di passare un pomeriggio insieme nel segno della salute. Lo scorso anno ci furono più di 300 persone e l’obiettivo è quello di confermare certi numeri. La partecipazione è libera e aperta a tutte le fasce di età proprio con l’obiettivo di estendere a tutti l’importanza del movimento per la nostra salute”. “Lo sport è sempre attenzionato per quanto riguarda bambini e giovani – ha aggiunto l’assessora allo sport Francesca Mori –, ma sull’età adulta raramente viene posta l’attenzione, tranne che per gli agonisti. Ben vengano queste iniziative ideate per far capire agli adulti che lo sport è un elemento fondamentale in qualsiasi fascia della vita. La percentuale di donne che smettono di fare attività fisica è infatti altissima e bisogna incentivare campagne educative come questa”.

Prima della partenza sarà consegnato ai partecipanti un questionario per la prevenzione del diabete, come ha annunciato Chiara Bruni, farmacista delle Farmacie Comunali. “Abbiamo organizzato questa corsa per rispondere a un’esigenza di comunicazione verso tutti i cittadini sulla salute: il 55% degli italiani non pratica sport in maniera regolare e noi vogliamo incentivare buone pratiche. Per iscriversi basta andare sul sito delle Farmacie Comunali e seguire le indicazioni. Il giorno della corsa saranno presenti anche alcuni medici diabetologi volontari dell’ospedale di Pisa che faranno uno screening attivo sulla popolazione attraverso un questionario per la valutazione del rischio per il diabete di tipo 2”.

Regolamento completo e moduli per l’iscrizione su https://farmaciecomunalicascina.it/cascina-informa-run…/

