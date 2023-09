Serie BKT. Il Punto dopo la sesta giornata: risultati e classifica

Scritto da admin• 8:10 am• Pisa SC

PISA – Una sesta giornata caratterizzata dal clamoroso crollo del fattore campo, con quattro successi esterni, sei pareggi e nessuna vittoria per i padroni di casa – con altresì nessuna delle prime 8 della Classifica capace di cogliere i tre punti – consente comunque al Parma di mantenere in solitario il comando della Graduatoria, nel mentre entrano di prepotenza in zona Playoff Como e Cosenza ed in coda si fa sempre più problematica la situazione di Spezia e Ternana.

di Giovanni Manenti

Reduce dalla straripante affermazione di Catanzaro, la capolista Parma soffre davanti al proprio pubblico contro una Sampdoria che ha sinora fatto punti solo in campo esterno e che, portatasi in vantaggio al 20′ con il terzo centro stagionale del 20enne Pedrola, scuola Barcellona, assapora la speranza del “colpo grosso”, prima che a rimediare le cose per i “Ducali” pensi un altro giovanissimo, vale a dire il non ancora 20enne Alessandro Circati che, a soli 8′ dalla fine, trasforma di testa in rete un preciso cross dalla destra di Ansaldi, così che l’1-1 conclusivo consente agli emiliani di mantenere due punti di margine sul Venezia che non va oltre lo 0-0 sul campo di un Brescia ancora imbattuto e che ha avuto nella ripresa le migliori occasioni per far sua l’intera posta.

Imbattibilità viceversa persa dal Palermo che, nell’anticipo di venerdì sera, si è fatto sorprendere al “Renzo Barbera” dal Cosenzache, dopo aver rischiato di capitolare nella prima frazione di gioco, ha progressivamente imposto il controllo della gara nella ripresa sino a concretizzare tale superiorità nel recupero grazie ad una perla del subentrato Canotto che, appena 5′ dopo essere sceso in campo, si inventa una conclusione dal limite che manda il pallone ad infilarsi nell’angolo alto alla sinistra di Pigliacelli, così che i rosanero si vedono scavalcati in Classifica a quota 11 dal Modena ancorché i gialloblu (che hanno una gara da recuperare …) non siano loro stessi andati oltre il pari interno con il neopromosso Lecco che così coglie il suo primo punto stagionale in una sfida in cui i due portieri l’hanno fatta da protagonisti, oltre, in negativo, l’attaccante modenese Bonfanti che, proprio in chiusura fallisce la più ghiotta occasione per sbloccare il risultato.

Quota 11 raggiunta anche dal Catanzaro che, messa alla spalle la brutta sconfitta della scorsa settimana contro il Parma, sfiora il successo sul campo di un Bari che, pur imbattuto, non riesce ancora a cogliere i tre punti davanti ai propri tifosi, dovendo anzi ringraziare il 22enne greco Ilias Koutsoupias che, dopo aver portato i padroni in vantaggio poco prima della mezzora, ristabilisce la parità sul 2-2 allo scoccare dell’ora di gioco, dopo che le reti di Sounas e Verna avevano ribaltato il risultato, con i padroni di casa incapaci di approfittare della superiorità numerica nel finale per la doppia ammonizione comminata a Miranda, mentre mantiene ancora a zero la casella delle sconfitte il Sudtirol che, nonostante abbia forse disputato la peggior gara di questo inizio di Torneo, andando in svantaggio in terra umbra contro la Ternana per la prima rete in maglia rossoverde dell’ex Perugia Tiago Casasola, riesce a rimediare il pari grazie ad un rigore trasformato al 93′ da Casiraghi, sempre più Capocannoniere con 6 centri all’attivo.

Nel novero delle vittorie esterne si iscrive anche il Pisa che coglie sul neutro di Piacenza contro la Feralpisalò la sua seconda vittoria fuori casa dopo quella di Marassi all’esordio, successo che porta la firma del difensore centrale Canestrelli che insacca di prepotenza un corner calciato da Veloso con un perentorio colpo di testa, per una affermazione che fa morale e Classifica ancorché i nerazzurri non abbiano certo brillato sul piano della manovra pur dimostrando quantomeno una miglior tenuta fisica, il che fa ben sperare per il prosieguo del Torneo, come ancor più sognano i tifosi lariani per un Como che coglie la sua terza vittoria consecutiva raggiungendo il Palermo al quinto posto a quota 10 punti, grazie alla netta affermazione per 3-0 sul campo del Cittadella, facilitata dalla rete in avvio di Ioannou e quindi avvalorata dalla doppietta di Cutrone, ai suoi primi due centri stagionali.

Per concludere, il cambio in panchina con Stroppa a rilevare Ballardini alla guida della Cremonese non porta i frutti sperati, poiché i grigiorossi non vanno oltre il 2-2 interno contro l’Ascolinonostante che l’eterno Coda li porti in due circostanze in vantaggio, facendosi altrettante volte raggiungere dapprima da Manzari (al suo primo centro fra i Cadetti …) e quindi da Pablo Rodriguez a 2′ dal 90′, mentre prosegue il calvario dello Spezia, giunto alla quarta sconfitta consecutiva, con anche la Reggiana a fare festa sul neutro di Cesena grazie alla doppietta di Gondo che realizza le sue prime due reti con la nuova maglia e regala agli emiliani la prima vittoria in Campionato, rendendo vano il centro di Francesco Esposito nel recupero per il 2-1 conclusivo.

Ma non c’è tempo per festeggiare né per leccarsi le ferite, visto che già martedì si torna in campo per il settimo turno che propone, quali “piatti forte” gli incontri Venezia-Palermo, Parma-Bari e Sudtirol-Modena, mentre il Pisa è chiamato alla seconda trasferta consecutiva, stavolta a Reggio Emilia contro l’undici allenato da Alessandro Nesta, sfida fra “romani doc”.

Risultati della sesta giornata:

Palermo – Cosenza 0-1

Feralpisalò – Pisa 0-1

Modena – Lecco 0-0

Ternana – Sudtirol 1-1

Brescia – Venezia 0-0

Cremonese – Ascoli 2-2

Spezia – Reggiana 1-2

Bari – Catanzaro 2-2

Cittadella – Como 0-3

Parma – Sampdoria 1-1

LA CLASSIFICA

Parma p.14

Venezia 12

Modena e Catanzaro p.11

Como e Palermo p.10

Sudtirol p.9

Cosenza, Bari e Cittadella p.8

Brescia, Pisa e Cremonese p.7

Reggiana p.6

Ascoli p.4

Sampdoria p.3

Ternana p.2

Lecco, Spezia e Feralpisalò p.1



Note: Sampdoria 2 punti di penalizzazione – Lecco e Brescia 3 partite in meno, Modena, Palermo, Como, Sudtirol, Pisa e Spezia una partita in meno.

