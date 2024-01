Serie BKT. Il Punto dopo la prima di ritorno. Rallenta il Parma, Venezia e Como si fanno sotto. Risultati e classifica

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa SC

PISA – Rallenta la Capolista Parma, accelerano le più immediate inseguitrici, mentre il Brescia aggancia la Zona Playoff, sono questi i principali verdetti della prima giornata di ritorno del Torneo Cadetto caratterizzata da ben 39 reti e che, per quanto concerne la lotta per la salvezza, vede compiere un passo avanti il solo Sudtirol, unica formazione a cogliere i tre punti.

di Giovanni Manenti

La capolista Parma domina il primo tempo nella gara interna contro l’Ascoli senza riuscire a sfondare, per poi essere colpita allo scoccare dell’ora di gioca da una splendida conclusione all’incrocio di Botteghin e quindi, trovato l’immediato pareggio grazie ad un’autorete di Di Tacchio in mischia, sfiorare a più riprese la rete della vittoria senza fortuna, così da vedere il proprio vantaggio in vetta alla Classifica ridotto a quattro punti per la netta vittoria del Como che, davanti al proprio pubblico, strapazza uno Spezia ora da solo al penultimo posto, merito di un 4-0 in cui si esaltano Da Cunha (autore di una doppietta …) e Cutrone, che oltre a colpire due legni, mette a segno il suo ottavo centro stagionale.

A proposito di attaccanti, aveva bisogno di ritrovare il suo “bomber” il Venezia, ed ecco che, nella sfida contro la Sampdoria, Pohjanpalo risponde presente con una tripletta che porta i lagunari sul 3-1, per poi distrarsi consentendo ai blucerchiati di raggiungere la parità nonostante l’inferiorità numerica (espulso Benedetti in chiusura di primo tempo …), prima che Busio ed Ellertsson mettessero le cose a posto per un 5-3 che consente ai neroverdi di tornare al successo dopo quattro turni di astinenza e, soprattutto, mantenersi a pari punti con il Como al secondo posto, traguardo a cui ambisce la Cremonese che deve però attendere sino ad un quarto d’ora dal termine per far cadere il muro del Cosenza (e di uno straordinario Mikai, prodigioso in almeno tre occasioni …) grazie ad un colpo di testa si Antov su azione di calcio d’angolo.

I due confronti diretti fra squadre della Zona Playoff hanno fornito esiti opposti, nel senso che il Cittadella si conferma sempre più “squadra rivelazione” del Torneo, visto che al “Tombolato” paga dazio anche il Palermo, con i rosanero puniti dalle reti di Pandolfi (che aveva deciso anche la gara di andata …) nel primo tempo e, dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione di Stulac, di Vita nella ripresa, così che i veneti consolidano il quarto posto in graduatoria, mentre riesce al Brescia (15 punti in 8 partite sotto la gestione Maran …)l’aggancio al Modena all’ottavo ed ultimo posto valido per l’accesso ai Playoff, grazie al successo per 2-1 in terra emiliana ipotecato già nella prima mezzora (autorete di Zaro in avvio e gioiello di Galazzi su punizione …), per l’unico successo esterno di giornata, rendendo vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa che si arresta al rigore trasformato da Tremolada.

Festival del goal (e delle emozioni) nell’anticipo di venerdì sera tra Catanzaro e Lecco che, dopo il 4-3 dell’andata a favore degli ospiti in occasione del ritorno dei lariani nella Serie Cadett a, “replicano con gli interessi” al “Ceravolo”, con un’alternanza di punteggio (1-0, 1-2, 3-2, 3-3) che infine premia i giallorossi con un rocambolesco 5-3 che consente loro di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive e mantenersi in piena Zona Playoff scavalcando il Palermo in sesta posizione, mentre per la prima volta il Bari regala ai propri tifosi unconvincente successo interno con il 3-1 ai danni della Ternana deciso in chiusura di prima frazione con l’uno-due firmato da Giacomo Ricci e Nasti, successo che rilancia le ambizioni dei biancorossi pugliesi, ora a sole due lunghezze dalla Zona Playoff.

Per concludere, due sfide fra formazioni di media-bassa Classifica hanno visto il Pisa non andare oltre il 2-2 all’Arena Garibaldi contro una Reggiana passata due volte in vantaggio con Melegoni ed Antiste ed altrettante raggiunta dai nerazzurri, dapprima con un rigore trasformato da Valoti (al settimo centro stagionale …) e quindi dal neoacquisto Bonfanti che, mandato in campo da Aquilani al 70′, impiega poco più di 10′ per conquistare il pubblico nerazzurro su splendido assist di Torregrossa e sfiorando altresì la doppietta impeditagli da uno strepitoso intervento di Bardi, mentre la 12esima rete del sempre più Capocannoniere Casiraghi (stavolta su azione …) consente al Sudtirol di avere la meglio di misura sul fanalino di coda Feralpisalò e, soprattutto, puntellare una Classifica che si era fatta preoccupante.

Risultati 20esima giornata:

Catanzaro – Lecco 5-3

Bari – Ternana 3-1

Cittadella – Palermo 2-0

Como – Spezia 4-0

Modena – Brescia 1-2

Sudtirol – Feralpisalò 1-0

Pisa – Reggiana 2-2

Cremonese – Cosenza 1-0

Parma – Ascoli 1-1

Venezia – Sampdoria 5-3

Classifica: Parma p.40; Venezia e Como p.38; Cittadella p.36; Cremonese p.35; Catanzaro p.33, Palermo p.32; Modena e Brescia p.28; Bari p.26: Reggiana p.24; Pisa, Sudtirol e Sampdoriap.23; Cosenza p.21; Lecco p.20; Ternana e Ascoli p.18; Spezia p.17; Feralpisalò p.14. Sampdoria 2 punti di penalizzazione

