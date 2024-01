“Partire ma dove?”: esce oggi il nuovo singolo del cantante pisano Alain Mini

Scritto da Antonio Tognoli• 6:43 am• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – “Partire ma dove?”: esce lunedì 15 gennaio Il nuovo singolo del cantautore pisano Alain Mini, la cui distribuzione sarà disponibile dalla mezzanotte, su tutte le piattaforme di musica come Spotify, Itunes, AmazonMusic e su tutti i social Network Facebook, Istagram TikTok per citarne alcuni.

di Antonio Tognoli

Proprio nel giorno dell’uscita del suo singolo “Partire ma dove?” Alain si racconta e dichiara i suoi obiettivi musicali per il 2024 che sarà molto intenso.

“Il mio obbiettivo per il 2024 far uscire un singolo al mese fino a giugno poi farò una pausa studio per fare le esibizioni estive. Sicuramente settembre e ottobre usciranno altri due singoli “Ricordi” e “L’era più evoluta” e poi riuscire a fare un release dell’album completo”, afferma l’artista

“Questo singolo era destinato a Sanremo due stagioni fa, poi ho collaborato con un grandissimo produttore italiano nel suo studio proprio per trarre il meglio da questo brano”,

“Questo singolo si chiama “Partire ma dove?”riguarda la fuga di cervelli dal nostro paese verso altre mete verso altri orizzonti e paesi, per approdare all’estero a lavorare. Non trovo giusto che chi studia in Italia e si forma studiando nel nostro paese spendendo un sacco di soldi in tasse vada a lavorare all’ estero e così le eccellenze le andiamo a svendere altrove”.



“Oggi finalmente dopo due anni di pausa è arrivato il momento di presentarlo al pubblico.

Mi piacerebbe riuscire a far ascoltare la mia musica a più persone possibile il sogno è quello del mercato musicale nazionale. Spero vada bene, io cercherò di mantenere alte le aspettative, l’impegno lo sto mettendo tanto, anche nello studio perché sto seguendo un corso di produzione e masterizzazione dei brani – continua Alain – e dopo le tante cose negative del 2020, la cosa positiva del 2023 è aver ripreso il TalkShow “La Pecora Nera”, dove sono ospite fisso ogni giovedì per 25 puntate. Il 18 gennaio ci sarà una puntata dedicata proprio a me e all’uscita di “Partire ma dove?”. Il talk show va in onda sulla pagina Pecora Nera direttamente dal Tower Plaza Hotel di Pisa. Non ci resta che ascoltare il singolo e speriamo che tutto vada per il meglio, visto che il prossimo mese presenterò altre novità. Invito i miei affezionati dunque a seguirmi”.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 15, 2024