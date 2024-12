Serie BKT. Il punto dopo la diciassettesima giornata

Written by admin• 8:07 am• Pisa SC

PISA – Le vittorie di Sassuolo e Pisa, unite al contemporaneo pari dello Spezia nel derby ligure con la Sampdoria, consentono alle prime due della classe di allungare in vetta alla graduatoria, nel mentre Cesena e Juve Stabia si confermano ed il Catanzaro irrompe di prepotenza in Zona Playoff, così come coglie tre punti di vitale importanza il Modena imponendosi nel derby emiliano con la Reggiana.

di Giovanni Manenti

Soffre in avvio, la Capolista Sassuolo sul campo del Frosinone, con i padroni di casa a portarsi in vantaggio poco prima della mezzora con il primo centro in carriera di Jeremy Oyono, per poi ribaltare il risultato a proprio favore grazie alle reti di due ex dei ciociari, vale a dire Mulattiere (salito a quota 5 fra i marcatori) e del subentrato Moro, così da confezionare la sesta vittoria consecutiva per i neroverdi emiliani e mantenere altresì i tre punti di margine sul Pisa che, dal canto suo, manda in scena alla “Cetilar Arena” contro il Bari la sua miglior prestazione di questo Girone di andata, rifilando ai biancorossi pugliesi un 2-0 su cui pongono la loro firma Moreo con un abile colpo di tacco ed il sempre più sorprendente Piccinini (giunto al quarto centro stagionale) con una conclusione dal limite, punteggio che sarebbe potuto essere anche più ampio se i nerazzurri avessero mostrato più precisione in fase conclusiva, mentre gli ospiti vedono interrompersi la serie positiva che durava da ben 14 turni.

Perde contatto con il duo di testa lo Spezia che non va oltre lo 0-0 a “Marassi” nel derby contro una Sampdoria che presentava in panchina il suo terzo allenatore stagionale nella persona di Leonardo Semplice, in una gara in cui la mancanza di reti è da ascrivere alle prodezze dei due estremi difensori, con Gori a dire per due volte no a Massimo Coda ad inizio ripresa, per poi toccare a Simone Ghidotti (tornato titolare dopo 9 turni di assenza) ergersi a protagonista nel finale con almeno tre interventi “salva risultato”, mentre fallisce una ghiotta occasione per riconquistare il quarto posto in solitaria la Cremonese, bloccata sullo 0-0 sul campo del fanalino di coda Cittadella al termine di un match avaro di emozioni, con la migliore opportunità per gli ospiti costituita da un colpo di testa ravvicinato da parte di De Luca sventato di piede dall’estremo difensore veneto Kastrati.

Del mezzo passo falso dei grigiorossi approfittano sia il Cesena che, affrontando al “Dino Manuzzi” il Cosenza, conferma la sua forza davanti al proprio pubblico (avendovi conquistato ben 20 dei suoi attuali 25 punti) e nonostante l’uscita per infortunio del “bomber” Shpendi allo scoccare della mezzora di gioco, con ad essere proprio il subentrato Tavsan a sbloccare il risultato nel recupero del primo tempo sfruttando un pregevole assist di Ceesay, con quest’ultimo a confermarsi in tale veste fornendo anche a Berti la palla del raddoppio rendendo vana la rete di Ricciardi che serve solo a rendere meno amara la sconfitta, così come ribadisce il proprio ruolo di “matricola terribile” la Juve Stabia che, aggiudicandosi il derby campano con la Salernitana, coglie il suo terzo successo esterno stagionale, in una gara che vede Adorante quale protagonista assoluto, sbloccando il risultato in avvio per poi, dopo il provvisorio pari in chiusura di primo tempo con il primo centro in carriera del 20enne Scuola viola Amatucci complice una deviazione, fornire l’assist al compagno di reparto Candellone (a segno per la terza giornata consecutiva) e quindi vedersi annullare per fuorigioco la rete del possibile 3-1, così da infliggere comunque a Colantuono la seconda sconfitta da quando è seduto sulla panchina dei granata.

Doveva essere un match in cui fornire delle importanti risposte, quello che opponeva al Palermo un Catanzaro reduce da 10 risultati utili consecutivi, ed il responso del “Renzo Barbera” è andato a premiare gli ospiti che, pronti via, si portano in vantaggio con la seconda rete consecutiva di Biasci per poi, raggiunti poco dopo la mezzora da un colpo di testa di Nikolaou (al suo primo centro in maglia rosanero), piazzare il colpo del ko ad 8′ dal termine con una magistrale conclusione dal limite di Pompetti, sempre più protagonista fra i giallorossi che scavalcano in Classifica proprio i padroni di casa portandosi in ottava posizione, così come sale anche il Modena che si aggiudica il derby emiliano con la Reggiana per quella che rappresenta la quarta vittoria esterna di giornata, risultando sufficiente ai “Canarini” la rete messa a segno da Pedro Mendes a risolvere una mischia in area dopo 20′ di gioco, con l’attaccante a tornare al goal a tre mesi di distanza dopo aver dovuto saltare sette gare per infortunio.

Per concludere, non inizia con il piede giusto la nuova avventura in panchina di Pier Paolo Bisoli, chiamato a sostituire Rolando Maran alla guida del Brescia, con le “Rondinelle”, viceversa bloccate sullo 0-0 di partenza da una Carrarese che sta costruendo sulla difesa (sei “clean sheet” nelle ultime otto gare) la sua Classifica, pur dovendo stavolta addirittura recriminare per non aver conquistato l’intera posta di fronte ai padroni di casa assolutamente irriconoscibili, mentre anche il ritorno di Fabrizio Castori, scelto dal SudTirol al posto di Marco Zaffaroni per la sfida interna con il Mantova, non si conclude con il lieto fine, nonostante che gli altoatesini si portino per due volte in vantaggio grazie alle reti di Merkaj e Rover – in entrambi i casi su pregevoli assist di Odogwu – solo per essere altrettante raggiunti, dapprima da Galuppini e quindi, in chiusura, da Aramu, fortunato a poter ribattere vin rete un calcio di rigore che Poluzzi gli aveva respinto.

Risultati 17esima giornata Serie B 2024-’25: .

Pisa – Bari 2-0

Cesena – Cosenza 2-1

Frosinone – Sassuolo 1-2

Reggiana – Modena 0-1

SudTirol – Mantova 2-2

Sampdoria – Spezia 0-0

Brescia – Carrarese 0-0

Cittadella – Cremonese 0-0

Palermo – Catanzaro 1-2

Salernitana – Juve Stabia 1-2

Classifica: Sassuolo p.40, Pisa p.37; Spezia p.34; Cremonese, Cesena e Juve Stabia p.25; Bari p.24; Catanzaro p.23; Palermo p.21; Brescia, Carrarese e Modena p.20; Mantova p.19; Reggiana e Sampdoria p.18; Salernitana p-17; Cosenza e Frosinone p.16; SudTirol e Cittadella p.14. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

Last modified: Dicembre 17, 2024