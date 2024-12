“Io sto con Chiara”, una serata all’insegna della solidarietà all’Hotel San Ranieri

Written by admin• 8:58 pm• Attualità, Pisa

PISA – Una serata all’insegna della solidarietà quella che si svolta domenica 15 dicembre 2024 presso il Ristorante “Squisitia” all’interno dell’Hotel San Ranieri in via Filippo Mazzei a Pisa, grazie alla Cena di Beneficenza organizzata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana nell’ambito del progetto “Io sto con Chiara” a favore della pediatria e dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara, un evento teso alla raccolta fondi per il progetto “Il Giardino di Vetro”, con l’obiettivo di realizzare una struttura per i piccoli pazienti, offrendo loro uno spazio dedicato dove potranno giocare e sorridere, lontano dalle stanze di degenza.

di Giovanni Manenti

Alla cena hanno preso parte la Direttrice Generale dell’AOUP Dr.ssa Silvia Briani, la Direttrice Amministrativa Dr.ssa Grazia Valori e la Direttrice Sanitaria Dr.ssa Grazia Luchini, oltre all’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, ed ai vari Direttori dell’Azienda Ospedaliera, fra cui, ovviamente, il Dr. Pietro Bottone, visto il suo ruolo di Direttore dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia 2.

Prima dell’inizio della cena, allietata anche dalle esibizioni al pianoforte del giovane musicista pisano Filippo Marchetti, che ha alternato brani di sua composizione ad altri di livello internazionale, la Direttrice Generale Dr.ssa Silvia Briani ha rivolto agli oltre 120 presenti un ringraziamento ed un breve discorso di saluto nel corso del quale ha ribadito: “Il Progetto “Io sto con Chiara” rappresenta un’iniziativa lanciata da alcuni mesi ed alla quale l’AOUP tiene moltissimo in quanto ritiene doversi coagulare attorno alla grande opera costituita dal “Nuovo Santa Chiara” a Cisanello in corso di costruzione, energie, spirito, passione, disponibilità e generosità, obiettivo per raggiungere il quale occorre coinvolgere la comunità che vive attorno, dal singoli alle Associazioni ed a tutto il tessuto produttivo del Territorio“.

“Ecco pertanto“, conclude la Direttrice, “che ci rivolgiamo a questa comunità per sostenere le nostre iniziative al fine di far crescere una serie di aspetti che non sono strettamente legati alla cura – per la quale sono delegati i nostri bravi Professionisti – bensì all’accoglienza, all’umanizzazione ed al vivere all’interno di una dimensione ospedaliera che ha bisogno della presenza e dell’affetto di tutti, ragion per cui l’odierna cena di beneficenza ha lo scopo di iniziare ad attivare un percorso dedicato ai bambini della Pediatria e dell’Oncoematologia, attraverso la costruzione di una Casa di Vetro che vogliamo al momento installare all’esterno della vecchia struttura del Santa Chiara, ma che in occasione del trasferimento a Cisanello ci seguirà, divenendo un luogo dove far giocare i bambini e far passare loro un po’ di tempo nell’attesa di essere visitati e curati, a rappresentare un qualcosa di leggero, di bello, un sogno per il quale questa serata non deve essere altro che un punto di partenza“.

E, come si confà ad ogni buona cena di beneficenza, oltre ad assaporare le portate che hanno fatto onore al nome del Ristorante, si è altresì svolta l’immancabile Lotteria, grazie al contributo delle realtà commerciali “Gioielleria Benedetti”; “CB Studio; “Modus Bibendi”, “Antonella Devincenti Coiffeur “Coloresir by Antonella D.”, “Neo Chic Abbigliamento”, “Pasticceria La Delizia”; “La Bottega Etrusca”, “Naturasì” e “Borgo 22”, tutte della nostra città e che con questo gesto hanno donato ai vincitori i premi, quale tangibile sostegno al ricordato Progetto di raccolta fondi “Io Sto con Chiara”, di cui il “Giardino di Vetro” è solo uno dei tanti aspetti. Che poi, dei nove premi messi in palio, tre siano “rimasti in casa”, visto che se li sono aggiudicati le tre Direttrici Briani, Valori e Luchini, è un particolare insignificante.

In conclusione, una serata piacevole, anche divertente se vogliamo, in cui al piacere del buon gusto si è aggiunto quello della solidarietà, con la speranza che vi siano a breve scadenza altre analoghe iniziative in quanto il Progetto “Io Sto con Chiara” ha bisogno come pochi altri di essere sostenuto e per farlo basta solo collegarsi alla pagina dedicata del sito della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, è facile, immediato, basta solo avere voglia di mettere mano al portafogli

