Oltre 800 atleti alla IX edizione del Trofeo Città di San Giuliano Terme Coppa Guardie di Città

Written by Redazione• 2:57 pm• Pisa, Attualità, San Giuliano Terme, Sport, Sport

SAN GIULIANO TERME – Si è conclusa lunedì 15 giugno la nona edizione del Trofeo Città di San Giuliano Terme, una manifestazione che anno dopo anno si è affermata come uno degli appuntamenti più importanti del panorama calcistico giovanile regionale e che oggi può vantare un primato significativo: con oltre 800 bambini e ragazzi partecipanti, appartenenti alle categorie dal 2012 al 2017, rappresenta il torneo di calcio giovanile più partecipato della Toscana.



Un risultato che ha trovato ulteriore riconoscimento istituzionale nella presenza del Consigliere regionale della Toscana Matteo Trapani, delegato dal Consiglio regionale a rappresentare l’assemblea Toscana durante la cerimonia conclusiva di premiazione, a testimonianza del valore sportivo, educativo e sociale assunto dalla manifestazione.



L’atto finale del torneo si è disputato presso il Centro Sportivo BUI di San Giuliano Terme con le finali della Coppa Guardie di Città riservata alla categoria 2012. Nella finalissima la Polisportiva Monteserra ha superato per 2 a 0 il Tau Calcio Altopascio conquistando il primo posto, mentre la Pro Livorno 1919 Sorgenti si è aggiudicata (2 a 0) la terza posizione davanti al Fornacette Casarosa.



Al termine delle gare si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Consigliere regionale Matteo Trapani, dell’Assessore allo Sport del Comune di San Giuliano Terme Roberta Paolicchi, del Presidente del San Giuliano F.C. Roberto Nusca e di Mariano Bizzarri Ollandini, titolare dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città (main sponsor della società sportiva). Sono state premiate le prime quattro classificate e consegnati i riconoscimenti individuali a Riccardo Tani della Polisportiva Monteserra, eletto miglior portiere della finale, ai capocannonieri del torneo Guido Bertini e Matteo Barsotti del Tau Calcio Altopascio, agli arbitri e agli assistenti (guardalinee) che hanno diretto le due finali.

Durante la cerimonia è stato inoltre tributato un riconoscimento speciale all’A.S.D. Gello ’04 con la consegna da parte di Andrea Galli, direttore generale del San Giuliano F.C., di una targa celebrativa a Federico Andreoni, Presidente del Gello, per la vittoria dei Play-Off Amatori Terza Serie Dilettanti AICS Lucca e la conseguente promozione in Seconda Serie. Ma il successo della manifestazione va ben oltre i risultati sportivi. Dal 12 maggio al 15 giugno il Centro Sportivo BUI è diventato il cuore pulsante del calcio giovanile toscano, ospitando oltre

cento partite, migliaia di presenze sugli spalti e società provenienti da ogni angolo della regione. Solo nella categoria 2012 hanno partecipato 16 squadre, con 32 incontri disputati e 320 giovani atleti coinvolti. Numeri che raccontano soltanto una parte della storia. Il IX Trofeo Città di San Giuliano Terme si è confermato soprattutto una grande festa dello sport, capace di promuovere valori come fair play, inclusione, rispetto e amicizia. Per oltre un mese famiglie, tecnici, dirigenti e appassionati hanno animato l’impianto sportivo sangiulianese in un clima di entusiasmo e partecipazione offrendo un esempio concreto di tifo positivo e rispettoso che rappresenta il vero patrimonio della manifestazione.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il lavoro organizzativo coordinato dal segretario del San Giuliano F.C. Francesco Grossi che, attraverso mesi di programmazione e gestione, ha consentito a quasi un migliaio di giovani atleti di vivere un’esperienza sportiva di altissimo livello. «I trofei hanno certamente il loro valore, ma il successo più grande è aver creato un ambiente dove lo sport continua a insegnare rispetto, impegno, condivisione e passione. Questa, ancora una volta, è stata la vittoria di tutti», ha dichiarato Mariano Bizzarri Ollandini, Responsabile Safeguarding del San Giuliano F.C. Con il sipario che cala sulla nona edizione resta il ricordo di un torneo che ha saputo unire sport, educazione e comunità, confermando l’ A.S.D. SAN GIULIANO F.C. una delle eccellenze del movimento calcistico giovanile toscano e un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti e le loro famiglie.

Last modified: Giugno 20, 2026