Beach Soccer. Goleada nerazzurra contro il Genova: 11-1. Adesso il derby con il Viareggio per aggiudicarsi il quinto posto

Written by Redazione• 9:12 pm• Pisa, Sport

PISA – Torna al successo il Lenergy Pisa BS, che nella semifinale 5°/8° posto di Coppa Italia supera con un netto 11-1 il Genova BS al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Una prestazione convincente per i nerazzurri, impreziosita da tante reti, ottime indicazioni per il gruppo e dal primo gol in Serie A del giovane Leonardo Tararà.

Il match si mette subito sui binari giusti per la formazione di mister Marrucci e ad aprire le marcature è Chiky Ardil, bravo ad approfittare di un errore della retroguardia avversaria per soffiare il pallone al portiere e depositarlo in rete. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Edson Hulk, preciso nella trasformazione di un tiro libero. Lenergy Pisa BS in pieno controllo anche nel secondo periodo, con Alessandro Remedi che realizza il terzo gol ancora su tiro libero, mentre capitan Barsotti trova il poker direttamente da calcio d’angolo con una conclusione che sorprende la difesa ligure. Nel cuore della frazione sale poi in cattedra Hulk, autore di altre due reti che permettono ai nerazzurri di allungare ulteriormente il vantaggio.

L’inizio dell’ultimo periodo regala uno dei momenti più belli della giornata: Leonardo Tararà, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, realizza il suo primo gol in Serie A sparando sotto la traversa la sfera dopo essersi liberato del difensore avversario. Una soddisfazione condivisa anche con Pietro Gneri, altro prodotto del vivaio pisano, impiegato per oltre un tempo e protagonista di una prova solida senza subire reti durante la sua permanenza in campo. Nel terzo periodo arriva anche lo spettacolo firmato Casapieri, che prima si trasforma in assist-man dopo essersi spinto fino all’area avversaria, servendo a Barsotti il pallone del gol, poi strappa gli applausi del pubblico con una straordinaria doppia sequenza di interventi consecutivi che dà il via all’azione conclusa in rete da Alessandro Remedi. L’unica rete del Genova porta la firma di Revello, a segno su tiro libero, ma non cambia l’inerzia di una gara ormai saldamente nelle mani del Pisa, per cui nel finale arrivano anche le ulteriori marcature di Chiky Ardil e Remedi, che fissano il risultato sull’11-1 conclusivo.

Il Lenergy Pisa BS accede così alla finale per il quinto posto della Coppa Italia, in programma domenica 21 giugno alle ore 15:15 contro Ecoris Viareggio BS, con diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

Last modified: Giugno 21, 2026