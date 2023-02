Serie BKT. Il punto dopo il 25esimo turno di campionato

Scritto da admin• 10:46 am• Pisa SC

PISA – Un turno interlocutorio, la venticinquesima giornata, caratterizzata da ben sei pareggi quello del campionato di serie BKT, va a favore della capolista Frosinone che, uscita imbattuta dalla difficile trasferta di Palermo, vede immutato il proprio vantaggio sulle più immediate inseguitrici, visto che nessuna delle prime 11 della Classifica riesce a vincere, con ciò compattando ancor di più la graduatoria, mentre in coda determinante successo del Benevento nello scontro salvezza con il Brescia.

di Giovanni Manenti

Prova di maturità del Frosinone al “Renzo Barbera” dove, sotto per 0-1 all’intervallo a seguito di una magistrale conclusione da oltre metà campo da parte del neoacquisto Valerio Verre che sorprende Turati, domina la ripresa costringendo Pigliacelli agli straordinari sino a che deve arrendersi ad una potente conclusione dal limite del rumeno Daniel Boloca (al suo primo centro stagionale) per l’1-1 definitivo che consente alla capolista di mantenere inalterati i 12 punti di vantaggio nei confronti del Genoa che riesce a rimediare nel finale ad una situazione che si era fatta critica nel posticipo domenicale a Modena, con i padroni di casa capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale per la rete in avvio di Dragusin grazie al pari di Luca Strizzolo poco dopo la mezzora ed all’autorete di Puscas al 10′ della ripresa, per poi restare in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Oukhadda e consentire quindi a Bani di siglare il punto del 2-2 sfruttando al meglio un preciso assist di Coda.

Anche i rossoblù liguri possono dirsi soddisfatti dell’esito di questa 25esima giornata, visto che alle loro spalle il Bari non va oltre l’1-1 interno nella sfida contro il Cagliari che si accende all’alba ed al tramonto della stessa, ovvero con Lapadula a portare avanti i sardi dopo appena 90″ di gioco con il suo decimo centro stagionale, per poi rendersi colpevole di una doppia ammonizione con conseguente espulsione che condanna gli isolani a giocare oltre mezzora in 10 e quindi subire il pari nel recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Mirco Antenucci che mantiene la formazione pugliese al terzo posto a pari merito con il SudTirol che allunga a 6 i turni di imbattibilità la propria serie positiva impattando a Cosenza nell’unico 0-0 di giornata, ringraziando peraltro il proprio estremo difensore Poluzzi che ad un quarto d’ora dal termine respinge un rigore calciato da Marras che costringe i calabresi ancora al ruolo di fanalino di coda.

Non trova pace la crisi della Reggina che, in vantaggio 2-0 all’intervallo (ancora Fabbian a segno, salito a quota 8 fra i marcatori …) sul campo del Cittadella, paga a caro prezzo l’espulsione dello stesso Fabbian in finale di primo tempo, venendo raggiunta dai padroni di casa per merito di una doppietta di Crociata (già 4 volte a segno dal suo arrivo in Veneto … ) prima di subire la rete del definitivo 3-2 a 3′ dal termine con il primo centro in carriera fra i Cadetti di Giuseppe Carriero, che condanna la formazione di Mister Inzaghi alla quinta sconfitta in questi primi 6 turni del Girone di ritorno, mentre fallisce l’occasione di guadagnare posizioni in Classifica anche il Pisa che, nell’anticipo di venerdì sera all’Arena Garibaldi non va oltre l’1-1 contro un ottimo Venezia passato in vantaggio dopo poco più di un quarto d’ora con Candela e raggiunto grazie ad un calcio di rigore fatto ripetere a Gliozzi (salito ad 8 centri fra i Cannonieri …) in una gara in cui è stato il VAR a farla da protagonista.

Peggio dei nerazzurri fanno l’indecifrabile Parma di questa stagione, uscito sconfitto al “Tardini” per la quinta occasione nel Torneo, con stavolta ad essere l’Ascoli a festeggiare il secondo successo consecutivo con il nuovo tecnico Breda in panchina, che porta la firma di Gondo, abile a trasformare un rigore poco dopo l’ora di gioco, in una gara dove, peraltro, gli emiliani non hanno certo avuto la fortuna dalla loro (vedasi due legni colpiti ed un salvataggio sulla linea a portiere battuto …), così come la Ternana che crolla nella ripresa a Perugia nel derby umbro che vede protagonista il centrocampista pisano Gregorio Luperini, che sblocca il risultato ad inizio ripresa e quindi, dopo il raddoppio di Santoro, sigla la sua personale doppietta nel recupero per il 3-0 che punisce gli ospiti oltre i loro demeriti.

Per concludere, due delicati scontri salvezza vedono la SPAL fallire l’occasione di agganciare il Como in Classifica, facendosi bloccare sull’1-1 interno (di La Mantia e Gabrielloni le reti …) che impedisce a Massimo Oddo di festeggiare il ritorno in panchina dopo l’esperienza dello scorso anno a Padova ed, infine, torna a sorridere il Benevento dopo 7 turni di astinenza, cui è bastato l’acuto di Tello in avvio di ripresa per avere ragione di un Brescia oramai in caduta libera tanto da essere giunto alla sesta sconfitta consecutiva e con la vittoria a mancare in casa lombarda da quasi tre mesi, risalendo l’ultima al 27 novembre scorso, 2-0 contro la SPAL.

Last modified: Febbraio 20, 2023