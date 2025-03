Serie BKT. Dopo la sosta torna il campionato: la presentazione della 31esima giornata. Spezia-Brescia apre il turno

Written by admin• 9:01 am• Pisa SC

PISA – Con il torneo cadetto entrato nella parte finale del suo percorso, ecco che il programma del 31esimo turno ha nell’anticipo di venerdì 28 marzo fra Spezia e Brescia il suo “piatto forte“, per poi proseguire con le sei gare del sabato pomeriggio – di cui quattro alle ore 15:00, Cremonese-Cittadella alle 17:15 e Sassuolo-Reggiana alle 19:30 – e quindi concludersi domenica 30 marzo con due incontri alle 15:00 e Salernitana-Palermo alle 17:15.

Obbligato a vincere per mantenere vive le speranze di ottenere la Promozione diretta, lo Spezia affronta al “Picco” un Brescia che, viceversa, non può concedersi ulteriori passi falsi essendo scivolato in Zona Playout avendo raccolto soli 3 punti nelle ultime sei giornate, per un confronto che vede Mister D’Angelo dover rinunciare a Vignali squalificato ed a Salvatore Esposito infortunato (con qualche dubbio anche per il fratello Francesco Pio …), i cui precedenti nel corso del presente inizio Secolo parlano di sei affermazioni liguri, due pari ed altrettante vittorie ospiti (l’ultima della quali l’1-0 di metà aprile 2018 con Torregrossa a segno …), mentre il programma del sabato pomeriggio lo apre il Pisa che, a conoscenza del risultato dei diretti rivali, si reca a Cosenza contro il fanalino di coda per una sfida che nasconde le classiche insidie rispetto ad una squadra che non ha altre alternative che la vittoria se non vuole abbandonare anzitempo ogni velleità di salvezza, con Mister Inzaghi ad avere a disposizione l’intera rosa, fatta salva la situazione di Morutan, e che spera di sfatare una tradizione non proprio favorevole al “Gigi Marulla”, con i nerazzurri capaci di conquistare i tre punti solo a metà dicembre 2021, con un 2-0 che porta le firme di Touré e Cohen.

Con il Calendario a proporre giocoforza match in cui vi è sempre qualcosa in palio, il Catanzaro rende visita al Modena avendo nel mirino il quarto posto che consente di saltare il primo turno dei Playoff, ma dovendo affrontare i padroni di casa che, reduci da due sconfitte consecutive, hanno visto ridursi a soli 3 punti il margine dalla zona salvezza, i quali contano su di una tradizione favorevole al “Braglia” che li ha visti ottenere 10 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta, peraltro relativa alla scorsa stagione, un 1-3 di metà aprile 2024 con doppietta di Iemmello che portò all’esonero di Mister Bianco, così come l’esito del confronto del “Martelli” tra Mantova e SudTirol, una novità assoluta fra i Cadetti, potrebbe incidere pesantemente sul finale di Campionato delle due squadre, con gli altoatesini a vantare (34 a 30) quattro lunghezze di vantaggio sui virgiliani, a digiuno di vittorie da otto turni in cui hanno raccolto appena 3 punti, con i due tecnici a dover fare a meno di uno squalificato a testa (Paoletti per i padroni di casa e Praszelik per gli ospiti) ed una tradizione che sorride a questi ultimi, sconfitti in una sola occasione, ovvero il 3-1 di inizio maggio 2017 in Serie C.

Sfida viceversa delicatissima in ottica salvezza quella di “Marassi” fra Sampdoria e Frosinone, con i blucerchiati chiamati a tornare ad un successo che manca da cinque giornate (una sconfitta e quattro pareggi consecutivi), avendo peraltro di fronte una formazione assolutamente rigenerata dalla nuova conduzione tecnica di Mister Bianco che ha fruttato 10 punti in quattro turni ed è imbattuta da sei, con entrambi i tecnici a dover rinunciare (Niang e Tsadjout rispettivamente …) ad un giocatore appiedato dal Giudice Sportivo, mentre i precedenti al “Luigi Ferraris” sono relativi a sole due gare con una vittoria per parte, entrambe disputate in Serie A, per poi toccare alla Cremonese ospitare il Cittadella per quello che, sulla carta, sembrerebbe un incontro a tutto vantaggio dei grigiorossi, se non fosse che proprio in trasferta (dove hanno conquistato 22 dei loro 33 punti …) i granata veneti stanno per il momento costruendo la loro ennesima salvezza, confermando tale tendenza anche nei precedenti allo “Zini”, dove hanno conquistato tre vittorie nelle ultime sette visite, l’ultima delle quali risalente a fine settembre 2020, un 2-0 con Ogunseye e Benedetti a segno.

A concludere il programma del sabato tocca al “derby del Mapei Stadium” fra la Capolista Sassuolo che attende solo la matematica certezza del ritorno nella Massima Divisione ed una Reggiana che, viceversa, è in piena lotta per evitare la retrocessione, oltretutto a digiuno di vittorie da sette turni (ultimo successo il 2-1 sul Palermo di fine gennaio scorso …), per una sfida che, in Campionato, si è svolta una sola volta, ad inizio ottobre 2005 in Serie C1, con i neroverdi ad imporsi per 1-0, mentre il programma domenicale si apre con l’interessante confronto fra le due “rivelazioni” del Torneo, ovvero Cesena ed Juve Stabia che, divise da un solo punto (43 a 42) a favore dei campani, si affrontano al “Manuzzi” con il sesto posto in palio ed i bianconeri romagnoli a sperare nel ripetersi dell’esito dei due unici precedenti sul proprio campo, entrambi conclusi (2-1 ed 1-0) a proprio favore nel biennio 2013-’14.

L’esito della citata sfida a cui guarda con interesse il Bari, attualmente ottavo con 40 punti, che si reca allo “Stadio dei Marmi” per affrontare una Carrarese che non può peraltro permettersi ulteriori passi falsi se non vuole compromettere quello che sinora è stato un Campionato al di sopra delle aspettative di inizio stagione, trattandosi di un “inedito” fra le due squadre, così come al risultato dei biancorossi pugliesi, da cui dista un solo punto, è interessato il Palermo, che conclude il programma del 31esimo turno, rendendo visita ad una Salernitana anch’essa “costretta a vincere” se vuole migliorare una Classifica che, al momento, la vede condannata alla seconda retrocessione consecutiva, mentre per i rosanero una ulteriore sconfitta potrebbe risultare decisiva per le sorti del tecnico Dionisi, il quale spera di ripetere l’ultimo successo esterno allo “Stadio Arechi” e risalente a metà maggio 2018, un 2-0 a firma Chochev e La Gumina.

Programma 31esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 28 marzo 2025, ore 20:30

Spezia – Brescia

Sabato 29 marzo 2025, ore 15:

Cosenza – Pisa

Mantova – SudTirol

Modena – Catanzaro

Sampdoria – Frosinone

Cremonese – Cittadella (ore 17:15)

Sassuolo – Reggiana (ore 19:30)

Domenica 30 marzo 2025, ore 15:

Carrarese – Bari

Cesena – Juve Stabia

Salernitana – Palermo (ore 17:15)

