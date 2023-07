Serie BKT 2023-24. Si parte all’Arena contro il Lecco poi calendario impegnativo

Scritto da admin• 10:08 pm• Pisa SC

PISA – Nella splendida cornice di Villa Olmo a Como sono state svelate le 38 giornate della 92esima edizione del “Campionato degli italiani”.

Il Lago di Como è stato dunque al centro dell’evento organizzato dalla Lega Serie B, primo atto della nuova stagione; un evento durante il quale è stato anche presentato Kombat™ Ball 2024, il pallone ufficiale del campionato disegnato anche quest’anno da Kappa® e che ha visto l’esibizione di Edoardo Bennato con la sua “È goal!”, una canzone che per chi ha qualche anno in più ha sempre significato l’emozione del calcio in tv e che quest’anno accompagnerà la Serie BKT nella trasmissione delle proprie gare in 52 paesi dislocati in tutto il mondo. A condurre ed impreziosire l’evento Marina Presello uno dei volti principali di Sky Sport che ha coinvolto con charme e professionalità i rappresentanti delle Società Cadette nello sviluppo del calendario coadiuvata da un altro volto noto di Sky Sport, Marco Demicheli; per il Pisa sedeva in platea il Presidente Giuseppe Corrado.

Grande novità l’introduzione del calendario asimmetrico con una girandola di emozioni sempre nuove, per tutte le 38 giornate in programma.

Questo il cammino che attende il Pisa; tra parentesi il giorno indicativo della giornata con il programma ufficiale che sarà ufficializzato di volta in volta:



1° giornata. Pisa-Lecco (19 agosto 2023)

2° giornata. Sampdoria-Pisa (26 agosto 2023)

3° giornata. Pisa-Parma (29 agosto 2023)

4° giornata. Modena-Pisa (2 settembre 2023)

5° giornata. Pisa-Bari (16 settembre 2023)

6° giornata. Feralpisalò-Pisa (23 settembre 2023)

7° giornata. Reggiana-Pisa (26 settembre 2023)

8° giornata. Pisa-Cosenza (30 settembre 2023)

9° giornata. Spezia-Pisa (7 ottobre 2023)

10° giornata. Pisa-Cittadella (21 ottobre 2023)

11° giornata. Venezia-Pisa (28 ottobre 2023)

12° giornata. Pisa-Como (4 novembre 2023)

13° giornata. SudTirol-Pisa (11 novembre 2023)

14° giornata. Pisa-X (25 novembre 2023)

15° giornata. Pisa-Cremonese (2 dicembre 2023)

16° giornata. Catanzaro-Pisa (9 dicembre 2023)

17° giornata. Palermo-Pisa (16 dicembre 2023)

18° giornata. Pisa-Ascoli (23 dicembre 2023)

19° giornata. Ternana-Pisa (26 dicembre 2023)

20° giornata. Pisa-Reggiana (13 gennaio 2024)

21° giornata. Lecco-Pisa (20 gennaio 2024)

22° giornata. Pisa-Spezia (27 gennaio 2024)

23° giornata. Cosenza-Pisa (3 febbraio 2024)

24° giornata. Pisa-Sampdoria (10 febbraio 2024)

25° giornata. Parma-Pisa (17 febbraio 2024)

26° giornata. Pisa-Venezia (24 febbraio 2024)

27° giornata. Pisa-Modena (27 febbraio 2024)

28° giornata. Cittadella-Pisa (2 marzo 2024)

29° giornata. Pisa-Ternana (9 marzo 2024)

30° giornata. Como-Pisa (16 marzo 2024)

31° giornata. Pisa-Palermo (1 aprile 2024)

32° giornata. X-Pisa (6 aprile 2024)

33° giornata. Pisa-Feralpisalò (13 aprile 2024)

34° giornata. Bari-Pisa (20 aprile 2024)

35° giornata. Pisa-Catanzaro (27 aprile 2024)

36° giornata. Cremonese-Pisa (1 maggio 2024)

37° giornata. Pisa-SudTirol (4 maggio 2024)

38° giornata. Ascoli-Pisa (10 maggio 2024)

Last modified: Luglio 11, 2023