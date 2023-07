Numeri, turni infrasettimanali, soste, pause invernali e criteri: ecco la nuova serie BKT 2023-24

Scritto da admin• 10:01 pm• Pisa SC

PISA – La data di inizio della 92esima edizione della serie BKT era già stata comunicata dalla Lega prima dei calendari. Si parte con l’anticipo venerdì 18 agosto 2023, partite in programma anche sabato 19 e domenica 20. Per la prima volta il calendario della serie B sarà asimmetrico allineandosi quindi alla massima serie che ha già provveduto a questo cambiamento ormai da due stagioni.

NUMERI. 38 giornate e 380 partite per tutti i verdetti della stagione regolare: l’ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024. Successivamente la post-season con playoff e playout.

TURNI INFRASETTIMANALI. Previsti dalla Lega Serie B cinque turni infrasettimanali: Martedì 29 agosto, Martedì 26 settembre, Martedì 26 dicembre, Martedì 27 febbraio, Mercoledì 1 maggio.

SOSTE DELLA STAGIONE. Saranno quattro le soste del campionato

Prima pausa: sabato/domenica 9/10 settembre

Seconda pausa: sabato/domenica 14/15 ottobre

Terza pausa: sabato/domenica 18/19 novembre

Quarta pausa: sabato/domenica 23/24 marzo

PAUSA INVERNALE. La Serie B dopo Santo Stefano si fermerà per la pausa invernale in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024.

CRITERI. La compilazione delle prime giornate del calendario ha tenuto conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco. Una partita non avrà il proprio ritorno prima, che siano stati disputati almeno altri 6 incontri. Per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte. Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie B 2022/2023 non si incontreranno nel primo turno della Serie B 2023/2024. Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie 2022/2023 non si potranno incontrare nell’ultimo turno della Serie 2023/2024.

Last modified: Luglio 11, 2023