Serie B. Svelato il calendario del Pisa Sc 2026-2027

PISA – Lo storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ha ospitato mercoledì 22 luglio la presentazione del Calendario del prossimo Campionato di Serie BKT, stagione 2026-2027.
Questo il cammino che attende i Nerazzurri (tra parentesi la data di riferimento del weekend di gara)
1° Giornata. Pisa-Padova (22 agosto 2026)
2° Giornata. Pisa-Catanzaro (29 agosto 2026)
3° Giornata. Juve Stabia-Pisa (5 settembre 2026)
4° Giornata. Pisa-Virtus Entella (12 settembre 2026)
5° Giornata. Mantova-Pisa (19 settembre 2026)
6° Giornata. Vicenza-Pisa (10 ottobre 2026)
7° Giornata. Pisa-Cremonese (17 ottobre 2026)
8° Giornata. Verona-Pisa (24 ottobre 2026)
9° Giornata. Pisa-Palermo (27 ottobre 2026)
10° Giornata. Avellino-Pisa (31 ottobre 2026)
11° Giornata. Pisa-Sud Tirol (7 novembre 2026)
12° Giornata. Empoli-Pisa (21 novembre 2026)
13° Giornata. Pisa-Modena (24 novembre 2026)
14° Giornata. Arezzo-Pisa (28 novembre 2026)
15° Giornata. Pisa-Sampdoria (5 dicembre 2026)
16° Giornata. Carrarese-Pisa (8 dicembre 2026)
17° Giornata. Pisa-Ascoli (12 dicembre 2026)
18° Giornata. Benevento-Pisa (19 dicembre 2026)
19° Giornata. Cesena-Pisa (27 dicembre 2026)
20° Giornata. Pisa-Avellino (9 gennaio 2027)
21° Giornata. Palermo-Pisa (16 gennaio 2027)
22° Giornata. Pisa-Verona (23 gennaio 2027)
23° Giornata. Cremonese-Pisa (30 gennaio 2027)
24° Giornata. Pisa-Empoli (6 febbraio 2027)
25° Giornata. Pisa-Juve Stabia (13 febbraio 2027)
26° Giornata. Ascoli-Pisa (20 febbraio 2027)
27° Giornata. Pisa-Benevento (27 febbraio 2027)
28° Giornata. Modena-Pisa (2 marzo 2027)
29° Giornata. Pisa-Vicenza (6 marzo 2027)
30° Giornata. Catanzaro-Pisa (13 marzo 2027)
31° Giornata. Sud Tirol-Pisa (20 marzo 2027)
32° Giornata. Pisa-Carrarese (3 aprile 2027)
33° Giornata. Virtus Entella-Pisa (10 aprile 2027)
34° Giornata. Pisa-Cesena (17 aprile 2027)
35° Giornata. Pisa-Arezzo (24 aprile 2027)
36° Giornata. Padova-Pisa (1 maggio 2027)
37° Giornata. Pisa-Mantova (8 maggio 2027)
38° Giornata. Sampdoria-Pisa (14 maggio 2027)