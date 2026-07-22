Partiti i lavori per la realizzazione del campo da basket in via Maccatella in zona Piagge

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PISA – Sono partiti i lavori per la realizzazione dell’area sportiva nella zona compresa tra via Maccatella e viale delle Piagge. L’intervento prevede la realizzazione di un campo da basket regolamentare, recintato e corredato di impianto di illuminazione, gradonate integralmente naturali lungo i lati lunghi e da un’area per l’attività sportiva dotata di attrezzature fitness e ludico-sportive, fontanello dell’acqua e tratto di pista ciclabile, il tutto inserito nell’area a verde. L’intervento, finanziato dal ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, per 350mila euro, ha una durata prevista di circa 4 mesi, con fine lavori prevista entro la fine dell’anno.

«Il nuovo impianto delle Piagge – dichiara Frida Scarpa, assessore allo Sport e impianti sportivi del Comune di Pisa – rappresenta perfettamente la nostra visione e azione amministrativa per restituire a tutti i quartieri spazi di aggregazione: il nuovo campo sportivo sarà un luogo pensato per essere vissuto ogni giorno da bambini, ragazzi, famiglie e associazioni, favorendo la pratica sportiva e la socialità all’interno di uno dei polmoni verdi più belli della città. Realizzeremo un campo da basket regolamentare, con tribune naturali ricavate dal riutilizzo di circa 3.000 metri cubi di terreno, un’area fitness con pavimentazioni drenanti ed ecosostenibili e un nuovo collegamento ciclopedonale che garantirà un accesso pienamente fruibile anche alle persone con disabilità. L’impianto sarà infatti predisposto anche per il baskin, affinché lo sport sia davvero uno strumento di inclusione».

«Abbiamo progettato quest’opera – prosegue Scarpa – nel pieno rispetto dell’ambiente. Il cantiere utilizza pali in legno di pino naturale, non sarà abbattuto alcun albero e il grande tiglio presente nell’area è stato tutelato mantenendo una distanza di sicurezza di oltre due metri. Il campo sorgerà su un terreno incolto, privo di alberature, e non è prevista la realizzazione di alcun parcheggio. È importante ribadirlo con chiarezza, perché nelle ultime settimane sono circolate informazioni che non corrispondono alla realtà. Stiamo trasformando uno spazio inutilizzato in un impianto moderno, sostenibile e inclusivo, che arricchirà l’offerta sportiva delle Piagge e dell’intera città. È un investimento che guarda al futuro e conferma la volontà dell’Amministrazione di portare lo sport sempre più vicino ai cittadini, valorizzando i quartieri e migliorando la qualità della vita di tutta la comunità.»

«Con questo intervento – conclude Scarpa – prosegue il progetto “un campino per quartiere”, pensato per restituire ai quartieri spazi pubblici dedicati allo sport, aperti, accessibili e pienamente integrati con il contesto urbano, come abbiamo già fatto al Parco Europa, al Parco di Mau, a San Piero a Grado, a Marina di Pisa, con le riqualificazioni dei campi di via Rindi a Porta a Lucca e Oratoio, e, a breve, anche a Calambrone ed altri. In questo caso il progetto è studiato per valorizzare nello specifico il viale delle Piagge che è frequentato da tantissime persone, in modo intergenerazionale, che lo utilizzano per fare sport all’aria aperta. Il nuovo impianto sportivo serve a catalizzare un numero maggiore di persone, in modo da farlo diventare luogo di aggregazione che valorizzi ancora di più tutto il parco delle Piagge.»

Il progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un campo da basket regolamentare di 32×18 metri, recintato con rete parapalloni alta 6 metri, e corredato di impianto di illuminazione, che sarà dotato di timer per lo spegnimento notturno. Saranno realizzate lungo i lati lunghi del campo, gradonate integralmente naturali, fatte con terrapieno composto dalla terra che viene movimentata per la realizzazione campino. Il campo sarà corredato anche di un’area per l’attività sportiva dotata di attrezzature fitness: un percorso vita intergenerazionale, posato su una pavimentazione ecosostenibile e altamente drenante. L’area sarà inoltre dotata di fontanello dell’acqua e di percorso ciclabile per raggiungerla, che sarà anche un percorso accessibile per persone con disabilità, che potranno così accedere all’area fitness e al campo che sarà anche predisposto per il baskin.

Last modified: Luglio 22, 2026