Serie B, il programma della seconda giornata. Stasera l’anticipo tra Modena e Bari

PISA – Fino a fine agosto 2024 il format del calendario di Serie B resta inalterato, ovvero con tutti e dieci gli incontri in programma alle ore 20.30, con il secondo turno ad aprirsi con l’anticipo di stasera venerdì 23 fra Modena e Bari, per poi proseguire con sette gare al sabato – di cui la sola SudTirol-Salernitana anticipata alle 19:30 per motivi logistici – e quindi concludersi domenica 25 con Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza.

di Giovanni Manenti

(Foto Roberto Cappello)

Sono pertanto due delle maggiori deluse della prima giornata ad affrontarsi nell’anticipo serale di venerdì al “Braglia”, con il Modena padrone di casa ad ospitare il Bari dovendo rispondere alle critiche per l’atteggiamento rinunciatario mostrato nella ripresa che ha determinato la sconfitta patita a Bolzano, mentre per i biancorossi pugliesi una seconda battuta d’arresto dopo l’inatteso ko casalingo con la Juve Stabia potrebbe già aprire scenari non proprio idilliaci, per un confronto che peraltro si è sempre rivelato ostico in terra emiliana, dove l’ultimo successo risale a fine febbraio 2015, mentre l’opposto avviene per la sfida fra SudTirol e Salernitana, in quanto le due formazioni sono reduci dall’aver conquistato i primi tre punti stagionali, ancorché, curiosamente, entrambe allo scadere (i campani addirittura oltre il 90′), per un match peraltro inedito fra i Cadetti, visto che le sole dure recenti partecipazioni degli altoatesini hanno coinciso con i Tornei nella Massima Divisione da parte dei granata.

Il nutrito programma del sabato prosegue con un interessante derby emiliano al “Mapei Stadium” fra un Sassuolo tornato fra i Cadetti dopo ben 11 stagioni nell’elite del Calcio nazionele ed il Cesena che, viceversa, spera di rinverdire i fasti degli anni delle Presidenze Manuzzi/Lugaresi dopo il “periodo buio” che l’aveva portato tra i Dilettanti, avendo iniziato bene il Campionato con il successo sulla Carrarese, ricordando che l’ultima volta che le due compagini si sono sfidate lo scenario era la Serie A con la sfida conclusasi in un pari per 1-1 alla vigilia di Natale 2014, mentre chi cercherà di sfruttare il doppio confronto casalingo proposto dal Calendario è senza dubbio il Brescia che, dopo il convincente successo sul Palermo, ospita un Cittadella animato dalla voglia di rivincita per la sconfitta maturata nel recupero a Salerno, per un confronto tra i più disputati fra i Cadetti, con peraltro i veneti ad essersi imposti al “Rigamonti” in un’unica occasione, ovvero ad inizio marzo 2019, 1-0 con rete di Finotto.

Secondo turno casalingo consecutivo anche per il Pisa che, dopo il pari in rimonta contro lo Spezia all’esordio, ospita alla “Cetilar Arena” un Palermo reduce dall’inattesa battuta d’arresto di Brescia e che, pertanto, è chiamato al pronto riscatto da parte dei propri tifosi, con le due squadre, peraltro, a dare vita ad un confronto che nelle ultime stagioni ha visto realizzate ben 20 reti nelle quattro occasioni in cui si sono affrontate, mentre non ha altra alternativa alla vittoria una delle grandi favorite della vigilia, ovvero la Cremonese che ospita allo “Zini” la matricola assoluta Carrarese, dovendo farsi perdonare, oltre che la sconfitta, anche la scialba prova messa in mostra sette giorni fa a Cosenza, ma stando altresì attenta a non sottovalutare gli apuani che, al di là dell’esito della gara in Romagna, hanno dimostrato di essere in grado di tenere bene il campo.

Gli ultimi due incontri del sabato pongono di fronte altrettante squadre che sono uscite dal primo turno con un pareggio a testa, ovvero l’ambiziosa Sampdoria che, dopo il pari in rimonta subito a Frosinone, ospita a “Marassi” una Reggiana amareggiata dall’essersi fatta sfuggire i tre punti nel match inaugurale contro il Mantova, sprecando un doppio vantaggio in essere sino a 15′ dal termine, con viceversa il tecnico blucerchiato Pirlo a dover fare a meno dello squalificato Ioannou, mentre è altrettanto atteso il debutto al “Picco” dello Spezia contro il Frosinone, entrambe reduci da due pareggi per 2-2 nonché, curiosamente, le due formazioni affrontate dal Pisa (Coppa Italia e Campionato) nei primi impegni ufficiali stagionali, per un confronto andato in scena sei volte in terra ligure con un bilancio favorevole ai padroni di casa con tre vittorie ed altrettanti pareggi.

Il secondo turno si conclude domenica 25 con le ultime due gare che propongono al Catanzaro il secondo impegno consecutivo al “Ceravolo” ospitando la Juve Stabia che ha determinato la grande sorpresa della prima giornata conquistando l’unico successo esterno con il perentorio 3-1 sul campo del Bari, per un confronto inedito fra i Cadetti ed il cui miglior ricordo per i campani è costituito dalla netta affermazione per 3-0 dl metà ottobre 2018 in Serie C, mentre il “Martelli” di Mantova torna a riaprire i battenti fra i Cadetti dopo un’assenza di ben 15 anni e relative vicissitudini societarie, ospitando un Cosenza chiamato alla verifica dopo l’ottima prova fornita all’esordio contro la temibile Cremonese.

