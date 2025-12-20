Babbo Natale vola su Pisa: magia da fiaba tra Ponte di Mezzo e Logge di Banchi

Written by Antonio Tognoli• 8:00 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un pomeriggio di pura meraviglia ha illuminato il cuore della città venerdì 19 dicembre, nell’ambito del programma “Pisa città del Natale”. Piazza XX Settembre si è trasformata in un teatro a cielo aperto, con bocche spalancate e occhi rivolti verso l’alto per assistere a uno spettacolo capace di unire emozione, tradizione e spirito natalizio.

Babbo Natale si è calato infatti dalla Torre dell’Orologio di Palazzo Pretorio, accompagnato dal fascio di un suggestivo occhio di bue che ne ha seguito la discesa fino all’atterraggio su Ponte di Mezzo. Un momento scenografico e coinvolgente che ha incantato grandi e piccoli, accolto da applausi e sorrisi lungo le rive dell’Arno.

A rendere ancora più intensa l’atmosfera è stata la voce narrante di Silvia Trigiani, che ha accompagnato il pubblico durante lo spettacolo, guidandolo con parole calde e coinvolgenti all’interno di una vera e propria fiaba natalizia ambientata nel cuore di Pisa.

Al termine della performance, bambini e famiglie si sono spostati alle Logge di Banchi, dove li attendeva la tradizionale casetta di Babbo Natale: qui i più piccoli hanno potuto scrivere e imbucare le loro letterine, prolungando la magia del pomeriggio in un clima di festa e condivisione.

L’evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative natalizie che, dal 5 dicembre al 6 gennaio, stanno animando la città grazie al programma promosso dal Comune di Pisa. L’organizzazione è stata curata dalla RTI Alter Ego e Luciano Spera, aggiudicatari del bando degli eventi natalizi, con la preziosa partecipazione e collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha contribuito alla riuscita dello spettacolo in totale sicurezza.

“Un appuntamento che ha confermato ancora una volta come Pisa sappia regalare momenti di grande suggestione e come Pisa può essere una città attrattiva in un periodo come il Natale di grande condivisione per tutti, trasformando le sue piazze e i suoi monumenti in scenari da fiaba, capaci di far sognare tutta la città. Abbiamo voluto mandare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli e dare vita a tante manifestazioni per avvicinare la cittadinanza e i nostri ospiti alla nostra città in un momento importante come questo. Per la prima volta nella nostra città si è calato Babbo natale dalla Torre dell’orologio creando un atmosfera bellissima. Il nostro augurio a tutti quanti compresi coloro che si trovano in un momento di difficoltà e noi vogliamo essere vicini anche e soprattutto a loro“, afferma Paolo Pesciatini assessore al Turismo del Comune di Pisa.

