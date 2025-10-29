Serie A. Il Napoli sbanca Lecce, pari e patta tra Atalanta e Milan

PISA – Il Napoli si aggiudica l’anticipo del turno infrasettimanale con un successo esterno sul campo del Lecce (1-0) firmato da Anguissa, dopo che Milinkovic Savic nel primo tempo aveva parato un calcio di rigore all’attaccante scuola Milan Camarda. Nell’altro anticipo allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” pareggio (1-1) tra Atalanta e Milan. Vantaggio rossonero siglato dal pisano Samuele Ricci, pari bergamasco con la prima rete stagionale di Lookman.
In virtù di questi risultati il Napoli sale a quota 21 punti in attesa della sfida della Roma raggiunta a quota 18 dal Milan, che ospiterà il Parma allo stadio Olimpico.
I risultati della nona giornata Serie A 2025-’26:
Martedì 28 ottobre 2025:
Lecce – Napoli 0-1
Atalanta – Milan 1-1
Mercoledì 29 ottobre 2025:
Roma – Parma (ore 18.30)
Juventus – Udinese (ore 18.30)
Como – Verona (ore 18.30)
Inter – Fiorentina (ore 20.45)
Genoa – Cremonese (ore 20:45)
Bologna – Torino (ore 20.45)
Giovedì 30 ottobre 2025
Cagliari – Sassuolo (ore 18.30)
PISA – Lazio (ore 20.45)
LA NUOVA CLASSIFICA. Napoli punti 21; Roma, Milan 18; Inter 15; Bologna 14; Como, Atalanta 13; Juventus, Udinese 12; Lazio, Cremonese, Torino 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5; Fiorentina, PISA 4; Genoa 3.Last modified: Ottobre 29, 2025