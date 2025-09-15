Serie A. I risultati e la classifica. Oggi due gare chiudono la terza giornata

PISA – Dopo tre giornate di campionato Juventus e Napoli sono in testa a punteggio pieno seguite dall’Udinese, terza che sconfigge il Pisa alla Cetilar Arena. Oggi chiudono il quadro della terza giornata Verona-Cremonese e Como.Genoa.
I risultati della terza giornata serie A Enilive
Cagliari – Parma 2-0
Juventus – Inter 4-3
Fiorentina – Napoli 1-3
Roma – Torino 0-1
Atalanta – Lecce 4-1
Pisa – Udinese 0-1
Sassuolo – Lazio 1-0
Milan – Bologna 1-0
Lunedì 15 settembre 2025
Verona – Cremonese (ore 18:30)
Como – Genoa (20:45)
LA CLASSIFICA. Napoli, Juventus 9 punti; Udinese 7; Cremonese, Milan, Roma 6; Atalanta 5; Cagliari, Torino 4; Como, Inter, Lazio, Bologna, Sassuolo 3; Fiorentina 2; Genoa, Verona, PISA, Parma, Lecce 1.Last modified: Settembre 15, 2025