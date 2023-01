Sequestro di sostanze stupefacenti a tre minori in centro città

Scritto da admin• 12:43 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha proceduto al controllo di tre minori, due dei quali già noti perché denunciati nel recente passato per atti di bullismo e piccole estorsioni in danno di coetanei, in zona via Fiorentina.

I tre ragazzi, appartati in una piccola area verde, hanno cercato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana e una sigaretta artigianale con all’interno tabacco e marijuana.

La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro e i tre saranno segnalati alla Prefettura come assuntori. I poliziotti hanno poi fatto intervenire i rispettivi genitori per la presa in consegna dei minori, così come disposto dalla legge.

Last modified: Gennaio 27, 2023